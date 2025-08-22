„Victorie totală”. O curte de apel din New York a anulat amenda de 500 de milioane de dolari împotriva lui Trump

O curte de apel a respins o amendă de 500 de milioane de dolari pe care președintele Donald Trump a fost obligat să o plătească anul trecut într-un proces civil de fraudă din New York.

În decizia de 323 de pagini publicată joi, 21 august, judecătorii de la Divizia de Apel a Curții Supreme din New York au declarat că, deși Trump este responsabil pentru fraudă, amenda de aproape o jumătate de miliard de dolari a fost excesivă și probabil a încălcat protecțiile constituționale împotriva pedepselor severe, scrie BBC.

În acest caz, judecătorul Arthur Engoron l-a obligat pe Trump să plătească 355 de milioane de dolari, dar cu dobândă, aceasta a crescut la peste 500 de milioane de dolari.

„Deși prejudiciul a avut loc cu siguranță, nu daunele catastrofale pot justifica o despăgubire de aproape o jumătate de miliard de dolari acordată statului”, a scris judecătorul Peter Moulton.

Într-o postare pe site-ul său de socializare, Truth Social, Trump a susținut că decizia a fost o „victorie totală”.

„Respect foarte mult faptul că Curtea a avut curajul să respingă această decizie ilegală și rușinoasă care afecta mediul de afaceri din întreg statul New York”, a spus el. „A fost o vânătoare de vrăjitoare politice, în sens comercial, cum nu a mai văzut nimeni până acum.”

Procurorul General din New York, care a intentat procesul împotriva lui Trump, a prezentat, de asemenea, decizia ca fiind o victorie, deoarece a confirmat răspunderea lui Trump pentru fraudă, iar judecătorii nu au aplicat alte sancțiuni care nu erau financiare.

Într-un comunicat, procurorul general a declarat că judecătorii „au confirmat concluzia bine argumentată a instanței de fond: Donald Trump, compania sa și doi dintre copiii săi sunt răspunzători pentru fraudă”.

În cazul împotriva lui Trump, a celor doi fii adulți ai săi și a Organizației Trump, judecătorul Engoron i-a interzis, de asemenea, lui Trump să ocupe funcția de director de companie sau să ia împrumuturi de la băncile din stat timp de trei ani.

Decizia de joi a menținut această sancțiune, precum și alte sancțiuni nemonetare impuse de judecătorul Engoron.

Hotărârea, care a inclus trei opinii ample, a relevat un dezacord între cei cinci judecători din complet. Aceștia au fost în principal împărțiți cu privire la meritele procesului inițial intentat de Letitia James, care i-a acuzat pe Trump și pe fiii săi de „fraudă persistentă și repetată”.

Hotărârea a venit la aproape un an după ce completul a ascultat argumentele orale asupra apelului, în timpul cărora mai mulți judecători au părut sceptici cu privire la cazul de fraudă civilă.

Fiul lui Trump, Eric Trump, care a fost implicat în acest caz, a sărbătorit decizia într-o postare pe rețelele de socializare.

„După 5 ani de iad, dreptatea a învins!”, a scris el.

În septembrie 2023, judecătorul Engoron a decis că Trump este răspunzător pentru fraudă în afaceri, constatând că și-a denaturat averea cu sute de milioane de dolari. Un alt proces a avut loc în 2024 pentru a se stabili pedeapsa.

Într-un caz, judecătorul a constatat că declarațiile financiare ale domnului Trump susțineau în mod eronat că penthouse-ul său din Trump Tower era de aproape trei ori mai mare decât dimensiunea reală.

Trump a spus că procesul intentat de James, un democrat, a fost motivat politic.