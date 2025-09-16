Donald Trump revine în Marea Britanie: vizită de stat cu fast regal și măsuri de securitate fără precedent

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, sosește, marți, în Regatul Unit, într-o vizită de stat care se anunță a fi una dintre cele mai spectaculoase și, în același timp, una dintre cele mai strict păzite din ultimii ani.

Deși, în mod tradițional, liderii americani aflați la al doilea mandat beneficiază doar de întâlniri restrânse cu monarhul britanic, Trump sparge tiparele. Între 16 și 18 septembrie, acesta va fi primit cu toate onorurile la Windsor, într-un program ce include procesiuni cu trăsura, un banchet de stat în Sala Sfântului Gheorghe și întâlniri de nivel înalt cu familia regală și premierul britanic.

Întâlnirea cu familia regală

Marți seara, Trump și soția sa, Melania, vor ajunge în Marea Britanie și vor fi cazați la Castelul Windsor, în contextul în care Palatul Buckingham se află în renovare.

A doua zi dimineață, cuplul prezidențial va fi întâmpinat de Prințul și Prințesa de Wales, apoi de Regele Charles și Regina Camilla, într-o ceremonie publică pe domeniul castelului. De aici, cortegiul se va deplasa într-o trăsură regală, escortată de Cavaleria Regală și fanfare militare. Spre deosebire de vizita recentă a lui Emmanuel Macron, traseul americanilor nu va trece prin oraș, ci se va limita la domeniul regal.

După tradiționala gardă de onoare, Trump și familia regală vor lua prânzul împreună și vor vizita o expoziție din Colecția Regală. Într-un moment mai discret, dar cu încărcătură simbolică, președintele și soția sa vor depune o coroană de flori la mormântul Reginei Elisabeta a II-a, în Capela St. George.

Seara, pe gazonul estic al castelului, Red Arrows – celebra formație de acrobație a RAF – va evolua alături de avioane F-35 britanice și americane, într-un spectacol aerian fără precedent pentru o vizită de stat. Ziua se va încheia cu un fastuos banchet regal în Sala Sfântului Gheorghe, unde atât regele, cât și președintele american vor susține discursuri oficiale, scrie The Sun.

Agenda politică

Joi dimineață, după ce își va lua rămas bun de la Regele Charles și Regina Camilla, Donald Trump se va deplasa la reședința oficială a premierului, Chequers. Aici va fi întâmpinat de Keir Starmer și soția sa, într-o ceremonie cu onoruri militare. Cei doi lideri vor vizita arhiva dedicată lui Winston Churchill, vor purta discuții bilaterale și vor participa la un eveniment economic, încheiat cu o conferință de presă.

Între timp, Prima Doamnă va rămâne la Windsor, unde va vizita Casa de Păpuși a Reginei Mary și Biblioteca Regală, iar apoi va fi însoțită de Prințesa Kate la Frogmore Gardens pentru o întâlnire cu cercetașii britanici.

Trump nu va susține un discurs în Parlament – un privilegiu rezervat de obicei șefilor de stat în vizită – din cauza vacanței parlamentare. Această absență evită însă o situație delicată, după ce mai mulți deputați și-au exprimat rezervele față de o astfel de invitație.

O vizită sub semnul securității maxime

Dacă la nivel diplomatic vizita reafirmă legăturile transatlantice, la nivel logistic ea reprezintă o adevărată provocare pentru autoritățile britanice.

Poliția Thames Valley, responsabilă de securitatea zonei Windsor, a pus la punct o operațiune complexă, cu patrule în aer, pe apă și la sol. Peste 50 de drone vor supraveghea spațiul aerian, iar unități speciale de intervenție vor fi prezente non-stop în apropierea castelului. În paralel, forțele de ordine au primit echipamente anti-dronă pentru a preveni orice tentativă de atac.

Chris Phillips, fost șef al Oficiului Național pentru Securitate Antiteroristă, avertizează că pericolul nu trebuie subestimat: „Nu vorbim doar de un atac de la distanță, ci și de riscuri de contact direct. Chiar și o dronă improvizată ar putea reprezenta o amenințare. Popularitatea lui Trump este profund divizată și protestele sunt inevitabile. Poliția trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu.”

Astfel, vizita lui Donald Trump nu este doar o demonstrație de protocol regal, ci și un test de rezistență pentru mecanismele de securitate britanice.