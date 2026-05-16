Donald Trump anunță eliminarea numărului doi din Statul Islamic într-o operațiune din Nigeria

Abu-Bilal al-Minuki, al doilea în ierarhia grupării Stat Islamic la nivel global, a fost eliminat într-o operaţiune efectuată de SUA şi de forţele nigeriene, a anunțat vineri Donald Trump.

„În această noapte, la ordinul meu, curajoasele forţe americane şi forţele armate din Nigeria au executat perfect o misiune meticulos plănuită şi foarte complexă de eliminare a celui mai activ terorist din lume de pe câmpul de luptă. Abu-Bilal al-Minuki, al doilea la comanda ISIS la nivel global, a crezut că se poate ascunde în Africa, dar ceea ce nu ştia era că aveam surse care ne ţineau informaţi de ceea ce făcea”, a afirmat Trump într-o postare pe Truth Social.

„Odată cu eliminarea sa, capacităţile operaţionale ale ISIS în întreaga lume sunt considerabil reduse. Nu va mai teroriza populaţia africană şi nu va mai contribui la plănuirea unor operaţiuni vizându-i pe americani”, a adăugat el.

El a mulţumit guvernului nigerian pentru parteneriatul său în operaţiune.

Abu-Bilal al-Minuki a fost plasat pe lista de sancţiuni a SUA în 2023 pentru legături cu SI. Washingtonul afirma atunci că bărbatul, cunoscut şi sub numele de Abu Bakr al-Mainuki, era născut în 1982 şi era originar din satul Borno, în nord-estul Nigeriei.

Ţara africană cu cea mai mare populaţie luptă din 2009 împotriva unei insurecţii jihadiste, care este concentrată în nord-estul ţării, în timp ce bande înarmate s-au implantat în mari zone rurale din nord-vest şi centru-nord.

Recrudescenţa atacurilor criminale şi răpirile în masă din ultimele luni au atras atenţia SUA. Preşedintele SUA afirmă că creştinii din Nigeria sunt „persecutaţi” şi victimele unui „genocid” comis de „terorişti”, ceea ce Abuja şi majoritatea experţilor neagă cu fermitate, violenţele afectându-i în general atât pe creştini, cât şi pe musulmani.

În consecinţă, Pentagonul şi-a sporit schimbul de informaţii, a accelerat vânzările de arme şi a desfăşurat 200 de soldaţi pentru formarea trupelor nigeriene.

Jihadişti afiliaţi SI sunt activi în Nigerul vecin, precum şi în Burkina Faso şi Mali, unde desfăşoară o insurecţie sângeroasă împotriva guvernelor acestor ţări.