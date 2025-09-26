Donald și Melania Trump, surprinși într-o discuţie tensionată, după vizita plină de peripeţii la ONU

O imagine cu Donald şi Melania Trump surprinsă în elicopterul prezidenţial a făcut înconjurul lumii. După o vizită plină de incidente la ONU, camerele au surprins o conversație tensionată între cei doi, amplificând speculațiile privind atmosfera din spatele ușilor închise ale Casei Albe.

→ Imaginea 1/2: Donald și Melania Trump, discuţie tensionată la întoarcerea acasă. FOTO: captură video/SkyNews

Donald Trump și soția sa, Melania, au fost protagoniștii unui moment care a devenit rapid viral, cei doi fiind filmaţi în timp ce aveau o conversație tensionată la bordul elicopterului prezidențial Marine One, imediat după ce au revenit de la Adunarea Generală a ONU, desfășurată la New York, potrivit People.

Imaginile arată o discuție aprinsă între fostul președinte american și Prima Doamnă. Melania, în vârstă de 55 de ani, pare vizibil iritată: gesticulează intens și dă din cap în semn de dezaprobare, în timp ce Donald Trump, aparent deranjat, ridică degetul către ea, într-un gest interpretat de mulți ca o încercare de a o întrerupe.

După această scenă, însă, cei doi au coborât împreună din elicopter pe peluza sudică a Casei Albe, ținându-se de mână, în timp ce Donald Trump a salutat reporterii prezenți.

Incidentele din timpul vizitei la ONU

Dar tensiunile nu s-au limitat la interiorul Marine One. Vizita la sediul ONU a fost marcată de mai multe incidente neobișnuite.

La intrarea în clădire, Melania și Donald Trump au rămas blocați temporar pe o scară rulantă care s-a oprit brusc, un incident care a alimentat teorii ale conspirației, în special în rândul conservatorilor americani.

„ONU ar trebui distrus pentru a nu-l mai face pe președinte să arate rău”, a afirmat Jesse Watters, prezentator Fox News.

Oficialii Națiunilor Unite au explicat, însă, că situaţia a fost creată de un videograf din delegația SUA, care a apăsat din greșeală butonul de oprire al scării rulante.

Problemele tehnice au continuat chiar înaintea discursului lui Trump, când teleprompterul s-a blocat. În timp ce liderii mondiali îl urmăreau, președintele a făcut o pauză stânjenitoare de aproape 15 secunde, apoi a glumit: „Pot spune doar că cel care se ocupă de teleprompter a dat de mare belea”.

Discursul propriu-zis a fost unul dur, cu accente naționaliste, marcând atacuri la adresa imigrației și criticând sever conducerea europeană.

„Trebuie să punem capăt experimentului eșuat al granițelor deschise. Țările voastre se duc de râpă. (...) Voi vreți să fiți politicoși și corecți politic, dar vă distrugeți moștenirea”, i-a acuzat el pe liderii europeni.

Organizația Națiunilor Unite nu a scăpat nici ea de reproșuri.

„Care este rostul Națiunilor Unite? Nu faceți nimic pentru a opri războaiele, decât să scrieți o scrisoare patetică sau două. Cuvintele goale nu rezolvă conflicte. Tot ce am primit de la ONU a fost o scară rulantă stricată și un teleprompter defect”, a afirmat Donald Trump.

În urma incidentelor, fostul președinte a cerut declanșarea unei anchete privind ceea ce el a numit un „triplu sabotaj”: „scara rulantă, teleprompterul și sistemul audio” care au cedat în momente-cheie ale apariției sale la ONU.