Președintele Donald Trump a fost deopotrivă aplaudat și huiduit pe 11 iunie, când a asistat la o reprezentație a spectacolului „Les Misérables” la Kennedy Center, în Washington.

Donald Trump și soția sa Melania au pășit pe covorul roșu promițând o „epocă de aur” pentru America, înainte de a asista la muzicalul „Les Misérables” (Mizerabilii).

Povestea spectacolului este inspirată de romanul cu același nume al lui Victor Hugo, publicat în 1862. Este prezentată povestea lui Jean Valjean, care este întemnițat pentru că a furat o pâine și apoi caută izbăvirea, iar inspectorul Javert, care este obsedat de lege și ordine îl vânează pe acesta fără milă.

Un reporter l-a întrebat pe Trump dacă se identifică mai mult cu Valjean sau cu Javert.

„Oh, asta e o întrebare dificilă”, a precizat Trump, care a trimis, recent, trupe să zdrobească protestele împotriva imigrației din Los Angeles. „Ai face bine să răspunzi la asta, draga mea”, i-a spus Trump Melaniei. „Nu știu”, a fost răspunsul final, potrivit The Guardian.

A fost prima producție a lui Trump la Kennedy Center, complexul pentru artele spectacolului unde, în februarie, a preluat controlul, îndepărtându-l pe fostul președinte al centrului și promițând să revizuiască o instituție pe care a criticat-o ca fiind prea protocolară.

Dar vânzările de bilete au scăzut de atunci, iar unii artiști și-au anulat spectacolele. Miercuri, când și-a ocupat locul în sală, Trump a fost întâmpinat cu un amestec de urale și huiduieli, care s-au oprit după o rundă de scandări „USA”.

Apariția președintelui a fost menită să stimuleze strângerea de fonduri pentru Kennedy Center și a declarat că donatorii au strâns peste 10 milioane de dolari.

Și vicepreședintele JD Vance a pășit pe covorul roșu împreună cu soția sa, Usha, care face acum parte din consiliul de administrație al Kennedy Center.

„Îmi place Les Misérables”, a spus Trump, care a adăugat: „L-am văzut de multe ori. Îl adorăm. Unul dintre preferatele mele". El nu a fost deranjat de rapoartele conform cărora dublurile ar putea juca din cauza boicoturilor membrilor distribuției. „Sincer, nu-mi pasă. Tot ce fac este să conduc bine țara", a spus el.

Înainte de spectacol, Brian Glenn de la Real America's Voice l-a întrebat pe Trump: „Domnule președinte, facem teatrul din nou minunat, în seara asta?... Aduceți clasa înapoi. Epoca de aur a teatrului!", potrivit sursei citate.

Iar președintele i-a răspuns: „Și noi avem o epocă de aur aici în țară”, a spus el. „Aducem țara înapoi rapid și sunt foarte mândru că am ajutat Los Angeles-ul să supraviețuiască. Dacă nu am fi făcut ceea ce am făcut, Los Angeles ar fi ars din temelii”, a adăugat el