Discuția despre redeschiderea Strâmtorii Ormuz care poate schimba economia globală. Ce și-au spus premierul britanic și președintele SUA

Premierul britanic Keir Starmer a purtat o discuție telefonică cu președintele american Donald Trump, în care cei doi lideri au convenit că este nevoie de un plan concret pentru reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz, în contextul armistițiului din Orientul Mijlociu, potrivit The Independent.

Convorbirea a avut loc în timpul turneului diplomatic al lui Starmer în statele din Golf – Qatar, Bahrain, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, unde premierul a încercat să consolideze încetarea focului și să obțină garanții pentru redeschiderea permanentă a rutei maritime.

Downing Street a confirmat discuția, precizând că Starmer l-a informat pe Donald Trump despre consultările purtate cu liderii regionali privind libertatea de navigație.

Potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului britanic cei doi au căzut de acord că, odată cu armistițiul și cu angajamentul de a redeschide strâmtoarea, se intră într-o nouă etapă a procesului de soluționare a crizei.

Ambii lideri „au fost de acord că acum există un armistițiu și un acord pentru deschiderea strâmtorii, suntem în următoarea etapă a găsirii unei soluții" și „au discutat necesitatea unui plan practic pentru a reporni navigația cât mai repede posibil".

Discuția a venit la scurt timp după ce Starmer a criticat public impactul pe care tensiunile internaționale îl au asupra costurilor energiei din Marea Britanie, afirmând că este „sătul” ca facturile britanicilor să fie influențate de acțiunile unor lideri globali.

Premierul britanic a insistat că navigația prin Ormuz trebuie să fie „liberă de taxe”, în condițiile în care au apărut informații că Iranul ar intenționa să perceapă tarife pentru tranzit. Starmer a precizat că, pentru Londra, strâmtoarea poate fi considerată deschisă doar dacă traficul se desfășoară în siguranță și fără costuri impuse unilateral.

La Londra, ministrul de externe Yvette Cooper a avertizat că rutele comerciale din regiune nu pot fi „confiscate” de Iran pentru a influența economia globală, subliniind că libertatea mărilor nu poate fi condiționată de taxe.

În același timp, președintele american a reacționat pe rețelele sociale, afirmând că Iranul „ar face o mare greșeală” dacă ar impune taxe petroliere și că acest lucru ar încălca acordul de încetare a focului.

Pacea negociată de Washington a fost deja pusă sub presiune după bombardamentele Israelului asupra Beirutului, care au determinat Teheranul să închidă temporar strâmtoarea.

Starmer a declarat că loviturile israeliene asupra Libanului sunt „greșite” și că această țară trebuie inclusă în armistițiu. El a mai spus că limbajul folosit de președintele american în declarațiile sale publice nu este unul pe care l-ar adopta, invocând valorile și principiile britanice.

„Modul în care ieșim din această criză ne va defini pe toți pentru o generație”

Într-un interviu pentru The Guardian, premierul britanic a afirmat că situația din Iran reprezintă un moment de cotitură și că modul în care va fi gestionată această criză va influența securitatea energetică, economică și de apărare a țării pentru o generație.

„Modul în care ieșim din această criză ne va defini pe toți pentru o generație. Și, în loc să sperăm să ne întoarcem în lumea anului 2008, vom croi un nou drum pentru Marea Britanie – unul care să ne întărească energia, apărarea și securitatea economică într-o nouă epocă."

În cadrul vizitei sale în Golf, Starmer a discutat cu liderii regionali despre necesitatea restabilirii fluxului comercial global și a transmis condoleanțe Emiratelor Arabe Unite pentru victimele atacurilor iraniene.

Premierul britanic a reiterat că menținerea armistițiului este esențială pentru a crea premisele unei păci durabile.