Eco Sud, investigată de Consiliul Concurenței: „Ar fi impus operatorilor clauze abuzive”

Consiliul Concurenței a anunțat declanșarea unei investigații privind un posibil abuz de poziție dominantă al companiei ECO SUD SA, administratorul Depozitului Ecologic de Deșeuri din comuna Vidra, județul Ilfov. Ancheta vizează modul în care operatorul ar fi gestionat relațiile contractuale cu firmele care tratează mecano‑biologic deșeurile municipale colectate în amestec.

„Autoritatea de concurență deține indicii că ECO SUD SA ar fi impus operatorilor care prestează servicii de tratare mecano-biologică a deșeurilor municipale colectate în amestec, anumite clauze abuzive, începând din anul 2024”, arată Consiliul Concurenței, luni, într-un comunicat.

Investigația autorității de concurență a fost declanșată în urma unei plângeri depuse la instituție.

În cadrul procedurii, inspectorii Consiliului Concurenței au efectuat inspecții inopinate atât la sediul din București, cât și la punctul de lucru din Ilfov al ECO SUD SA.

„Inspecțiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel București și sunt justificate de necesitatea obținerii tuturor informațiilor și documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurențiale analizate. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunțare în ceea ce privește vinovăția companiilor”, mai precizează instituția.

Ce spune legea

Legea concurenței interzice companiilor aflate într-o poziție dominantă pe piață să folosească această poziție pentru a impune condiții abuzive sau pentru a limita concurența, acțiuni care pot afecta activitatea economică și pot prejudicia consumatorii.

Activitatea ECO SUD

Potrivit site-ului companiei, Eco Sud S.A. gestioneaza activitatea urmatoarelor depozite:

Depozitul Ecologic de Deșeuri Solide Urbane și Industriale Asimilabile Vidra, care deservește Municipiul București și localitățile învecinate.

Depozitul Conform Județean Mofleni, care deservește Municipiul Craiova și județul Dolj.

Depozitul Central de la Mavrodin pentru sortarea, compostarea, tratarea și depozitarea deșeurilor municipale solide, care deservește județul Teleorman.

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Frătești, cu activități de depozitare și sortare, care deservește județul Giurgiu.

Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide Bacău, cu activități de depozitare, transfer și sortare, care deservește județul Bacău.

Depozitul de Deșeuri Nepericuloase Girov, cu activități de tratare, eliminare deșeuri nepericuloase și transfer, care deservește județul Neamț.