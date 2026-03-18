„Epuizare a resurselor”. Zelenski avertizează asupra unui deficit de rachete din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina riscă să se confrunte cu un deficit de rachete esențiale pentru apărarea împotriva Rusiei, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Într-un interviu acordat BBC, liderul de la Kiev a susținut că redirecționarea resurselor americane către această zonă afectează direct capacitatea Ucrainei de a-și susține efortul de război.

Zelenski a afirmat că președintele rus Vladimir Putin ar avea interesul ca războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran să se prelungească, întrucât acest lucru ar slăbi Ucraina și ar dispersa sprijinul occidental. „Pentru Putin, un război lung în Iran este un avantaj”, a declarat acesta.

Liderul ucrainean a precizat că situația din Orientul Mijlociu duce atât la creșterea prețurilor la energie, cât și la epuizarea stocurilor de armament, inclusiv a sistemelor de apărare antiaeriană. În acest context, el a avertizat că va exista „cu siguranță” un deficit de sisteme Patriot, considerate esențiale pentru protejarea orașelor ucrainene.

Zelenski a oferit și un exemplu privind ritmul de consum al resurselor militare, subliniind că Statele Unite produc aproximativ 60–65 de rachete pe lună, în timp ce, într-o singură zi de conflict în Orientul Mijlociu, ar fi fost utilizate peste 800 de rachete. „Și noi ne confruntăm cu o epuizare a resurselor”, a avertizat el.

În același interviu, președintele ucrainean a comentat și poziția liderului american Donald Trump, despre care a spus că încearcă să adopte rolul de negociator în conflictul ruso-ucrainean, evitând să „irite” Moscova. Zelenski consideră că Trump își dorește încheierea războiului, dar că strategia sa actuală se bazează pe un dialog apropiat cu Kremlinul.

Pe fondul tensiunilor dintre Washington și Londra, liderul ucrainean i-a îndemnat pe Trump și pe premierul britanic Keir Starmer să se întâlnească pentru a ajunge la o poziție comună. „Mi-ar plăcea foarte mult ca președintele Trump să se întâlnească cu Starmer… pentru a avea o poziție comună”, a spus Zelenski.

Conflictul din Orientul Mijlociu s-a extins în zona Golfului, iar Iranul a ripostat la atacurile lansate de SUA și Israel. Situația a generat și tensiuni diplomatice între aliații occidentali, după criticile repetate ale lui Trump la adresa liderilor europeni.

În timpul unei vizite la Londra, unde a fost primit de Keir Starmer, Zelenski a subliniat importanța menținerii atenției internaționale asupra războiului din Ucraina. Premierul britanic a transmis, la rândul său, că este esențial ca sprijinul pentru Kiev să nu fie diminuat.

Turneul european al liderului ucrainean continuă în Madrid, după vizite recente în Paris și București, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu riscă să eclipseze războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.