Dezlănțuirea lui Trump la adresa Iranului: „Se joacă de 47 de ani cu Statele Unite și cu restul lumii. Amânare, amânare, amânare. Nu vor mai râde”

Tensiunile dintre SUA și Iran continuă să crească. Președintele Donald Trump a transmis amenințări la adresa regimului de la Teheran, pe care îl acuză că „a manipulat Statele Unite timp de aproape cinci decenii” și că a profitat de concesii făcute de administrațiile americane. „Nu vor mai râde”, a spus acesta.

„Iranul se joacă de 47 de ani cu Statele Unite și cu restul lumii (AMÂNARE, AMÂNARE, AMÂNARE!)”, a transmis Donald Trump, susținând că relațiile dintre cele două părți au fost marcate de strategii de tergiversare și confruntare.

În mesajul său, Donald Trump, susține că regimul de la Teheran a beneficiat de sprijin financiar și diplomatic în trecut și critică dur politicile fostului președinte american Barack Obama, pe care îl acuză că ar fi fost „prea permisiv” cu Iranul.

„Nu numai că a fost bun cu ei, ci a fost extraordinar, trecând efectiv de partea lor, abandonând Israelul și toți ceilalți aliați și oferind Iranului o nouă șansă majoră și extrem de puternică. Sute de miliarde de dolari și 1,7 miliarde de dolari în numerar, transportate cu avionul la Teheran, le-au fost înmânate pe tavă.

Toate băncile din D.C., Virginia și Maryland au fost golite - erau atât de mulți bani încât, atunci când au sosit, bandiții iranieni nu aveau habar ce să facă cu ei. Nu mai văzuseră niciodată atâția bani și nu vor mai vedea niciodată.

Banii au fost descărcați din avion în valize și ghiozdane, iar iranienii nu-și puteau crede norocul. În sfârșit, au găsit cel mai mare fricos dintre toți, sub forma unui președinte american slab și prost”, a scris președintele Trump, pe Truth Social.

Liderul american îl atacă și pe fostul președinte Joe Biden, pe care îl consideră responsabil pentru slăbirea poziției Washingtonului în regiune.

„A fost un dezastru ca lider al nostru, dar nu la fel de rău ca Sleepy Joe Biden! Timp de 47 de ani, iranienii ne-au „manipulat”, ne-au ținut în așteptare, ne-au ucis oamenii cu bombele lor de pe marginea drumului, au distrus protestele și, recent, au exterminat 42.000 de protestatari nevinovați și neînarmați, râzând de țara noastră, care acum este din nou MARE. Nu vor mai râde!”, a transmis Trump, într-un mesaj dur.

Răspunsul Teheranului transmis prin Pakistan

Cel mai probabil, reacția lui Trump vine după ce Iran a transmis duminică, 10 mai, răspunsul său la o propunere a Statelor Unite privind încetarea conflictului regional, documentul fiind livrat prin intermediul unui mediator din Pakistan.

„Răspunsul Republicii Islamice Iran la ultimul proiect propus de SUA, care vizează încheierea războiului, a fost transmis astăzi prin intermediul unui mediator pakistanez”, a relatat agenția de stat IRNA.

De asemenea, jurnalistul Kamal Hyder, corespondent Al Jazeera în Islamabad, a precizat că partea pakistaneză a confirmat recepționarea documentului.

„Pakistanezii confirmă că au primit răspunsul iranian la propunerea SUA”, a declarat acesta, adăugând că „va fi important să vedem când va fi comunicat Statelor Unite și apoi să vedem reacția Washingtonului”.

Potrivit IRNA, răspunsul nu include detalii publice privind poziția exactă a Teheranului.

„Rămâne de văzut care va fi reacția Washingtonului”, a mai precizat jurnalistul.