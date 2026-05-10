„S-au încurcat destul de rău unul pe altul”. Netanyahu insistă pe o „coordonare deplină” cu Trump, în timp ce fisurile din alianță devin evidente

De la începutul ostilităților cu Iranul, premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump au afișat un front unit. Însă, pe măsură ce conflictul stagnează, apar întrebări cu privire la cine deține controlul asupra strategiei regionale, scrie The Guardian.

Într-o declarație video menită să risipească zvonurile privind o izolare diplomatică, Benjamin Netanyahu a rupt o tăcere neobișnuit de lungă pentru a asigura publicul că relația sa cu Donald Trump rămâne „perfect coordonată”. Premierul a afirmat că discuțiile cu liderul de la Casa Albă au loc „aproape zilnic”.

Mesajul vine însă într-un moment de vulnerabilitate. Presa israeliană sugerează că Tel Aviv-ul a început să fie lăsat în afara cercului de decizie de la Washington, în special în ceea ce privește negocierile de pace intermediate de Pakistan.

Promisiuni și realități operative

Potrivit surselor citate de Channel 13, președintele Trump l-ar fi asigurat personal pe Netanyahu că SUA nu vor face compromisuri în problema uraniului iranian. Totuși, în spatele ușilor închise, atmosfera este una de „anticipare constantă” și neliniște.

Oficialii din armata israeliană și Mossad fac presiuni pentru reluarea acțiunilor militare: Armata israeliană consideră starea actuală a capacităților iraniene o „oportunitate operațională” pentru a finaliza misiunea, iar Mossad susține că un conflict reînnoit ar putea grăbi colapsul regimului de la Teheran.

O „capcană” a optimismului?

Relația dintre cei doi lideri, adesea descriși ca foarte asemănători, pare să fi fost tensionată de rezultatele modeste ale intervenției din februarie. Analistul Alon Pinkas sugerează că Netanyahu l-ar fi convins pe Trump că un război cu Iranul va fi „scurt și ușor”, folosind modelul intervenției din Venezuela ca argument.

Realitatea din teren a contrazis însă așteptările:regimul de la Teheran nu s-a prăbușit, Strâmtoarea Ormuz a fost închisă, provocând o criză economică globală, iar Gărzile Revoluționare au ripostat dur împotriva aliaților SUA din Golf.

„Destul este destul”: Mustrările publice ale lui Trump

Schimbarea de ton a președintelui american a devenit evidentă pe rețelele sociale. După ce Israelul a lovit câmpul de gaze South Pars, Trump a intervenit direct, interzicând ulterior orice bombardament în Liban: „Israelul nu va mai bombarda Libanul. Le este INTERZIS de către SUA. Destul este destul!”

Această mustrare publică fără precedent subliniază o schimbare de priorități la Washington. Cu o vizită crucială programată în China pe 14 mai, Donald Trump pare dornic să închidă dosarul iranian pentru a nu fi nevoit să ceară sprijinul președintelui Xi Jinping de pe o poziție de slăbiciune.

Perspectiva politică

Ambii lideri se confruntă cu presiuni interne imense. Netanyahu are în față alegeri în octombrie, unde sondajele actuale nu îi sunt favorabile, în timp ce Trump trebuie să gestioneze impactul economic al blocadei navale din Strâmtoarea Hormuz înainte de alegerile americane.

„S-au încurcat destul de rău unul pe altul”, conchide Pinkas. Deși oficial se vorbește despre „armonie”, realitatea geopolitică indică faptul că alianța lor, legată de promisiunea unei victorii rapide, este acum testată de un război de uzură pe care niciunul nu pare să-l poată câștiga decisiv în condițiile actuale.