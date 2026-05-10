Video Donald Trump susține că SUA mai au nevoie de „două săptămâni” pentru a-și atinge obiectivele în Iran: „Sunt învinși pe plan militar”

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite ar mai avea nevoie de „două săptămâni suplimentare” pentru a-și atinge toate obiectivele militare în Iran.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru emisiunea „Full Measure”, moderată de jurnalista Sharyl Attkisson și difuzată duminică, relateză Aljazeera.

Trump a afirmat că Iranul este „învins pe plan militar”, deși a avertizat că situația nu este complet încheiată.

„Ei sunt învinşi pe plan militar, poate că nu-şi dau seama, dar cred că ei o ştiu”, a declarat liderul american, adăugând: „Asta nu înseamnă că ei şi-au spus ultimul cuvânt”.

Președintele SUA a sugerat că armata americană ar putea continua operațiunile încă două săptămâni pentru a lovi țintele rămase.

„Noi aveam anumite ţinte în vedere şi probabil că am atins 70% dintre ele, dar mai există altele pe care le-am putea încă lovi şi aceasta nu ar fi decât tuşa finală”, a spus Donald Trump.

Declarațiile vin în contextul în care Iranul a anunțat duminică faptul că a transmis un răspuns la ultima propunere americană menită să pună capăt conflictului început pe 28 februarie, în urma acțiunilor militare lansate de Israel și Statele Unite.

În cadrul aceluiași interviu, Trump și-a reluat criticile la adresa NATO, pe care a comparat-o din nou cu un „tigru de hârtie”, reproșând aliaților că nu au sprijinit suficient Statele Unite în actualul conflict.