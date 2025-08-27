Video Tragedie în Minneapolis: Doi copii uciși și peste zece răniți în urma unui atac armat dintr-o școală catolică

Un atac armat a avut loc miercuri, 27 august, într-o şcoală catolică din Minneapolis, în Minnesota (nord), în urma căruia au fost răniți 17 copii, iar doi au fost uciși.

Suspectul este mort, potrivit a doi ofițeri ai forțelor de ordine.

Copiii uciși aveau opt și zece ani, declară șeful poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, iar părinții lor au fost anunțați, scrie CNN.

Şcoala Buna-Vestire a fost evacuată, iar familiile elevilor au primit apoi acces într-o „zonă de reuniune” la şcoală.

„Am fost informat despre focuri de armă în Şcoala catolică Buna-Vestire şi voi continua să vă ţin la curent imediat ce voi avea mai multe informaţii”, a anunţat pe X Tim Walz.

Poliţia a fost trimisă la faţa locului.

„Mă rog pentru copiii noştri şi pentru profesorii noştri, a cărei primă săptămână de şcoală a fost pătată de acest act de violenţă teribilă”, adaugă fostul partener de cursă al lui Kamala Harris în alegerile prezidenţiale.

Preşedintele Donald Trump anunţă, la rândul său, pe platforma sa Truth Social, că a fost informat despre acest atac armat ”tragic” la Minneapolis.

„Casa Albă va continua să urmărească această situaţie teribilă”, anunţă el.

Presa locală evocă mai multe victime în urma unor ficuri de armă în această şcoală.

Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a transmis condoleanțe familiilor victimelor, respingând orice ofertă de „gânduri și rugăciuni”.

„Nu spuneți doar că este vorba despre gânduri și rugăciuni acum”, a afirmat el. „Acești copii se rugau la propriu. Era prima săptămână de școală. Erau într-o biserică.”