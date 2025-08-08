Trei adolescenţi arestaţi, după ce au planificat un atac armat într-o şcoală privată din Danemarca

Trei adolescenţi care voiau să comită un atac armat într-o şcoală, la Kolding, în Jutland, în sudul Danemarcei, au fost arestaţi, evitându-se astfel o dramă.

”Vineri, la 1 august, poliţia din sud-estul Jutland a primit o plângere cu privire la planificarea unui atac armat într-o şcoală, Sct. Michaels, la Kolding (sud)”, anunţă într-un comunicat poliţia locală.

Potrivit autorităţilor, ”nu există niciun pericol real şi concret la adresa şcolii respective sau a unor persoane în particular”, scrie News.

În baza plângerii, trei minori au fost arestaţi, iar ”unul dintre suspecţii arestaţi, în vârstă de 15 ani, a fost prezentat într-o audiere preliminară cu privire la tentativă de omor şi plasat în detenţie provizorie pe o perioadă de patru săptămâni”, precizează poliţia.

În virtutea legii, ceilalţi doi suspecţi, care nu au atins vârsta la care sunt responsabili penal, nu au fost plasaţi în detenţie.

Ei au fost eliberaţi după ce au fost interogaţi, anunţă poliţia.

Părinţii elevilor şi-au exprimat îngrijorarea.

”Credeam că asta se întâmplă numai în Statele Unite”, declară Danmarks Radio Martin Brandt.

Fiul său, care are aproape aceeaşi vârstă ca suspecţii, urmează să-şi înceapă studiile în această şcoală.

”Fiul meu era la fel de şocat ca mine”, declară el.

Şcoala vizată este o instituţie privată de la Kolding, al optulea oraş în această ţară scandinavă, în care vacanţa se încheie la 11 august.

Suspecţii sunt elevi de la altă şcoală, a anunţat într-un cominicat primăria.