Aliați neliniștiți și Fox News: momentul în care Trump a înțeles că situația din Minneapolis îi scapă de sub control

Președintele Donald Trump este cunoscut pentru modul în care traversează crizele politice: ridică tonul, atacă și refuză să dea înapoi. Evenimentele de la Minneapolis au pus însă la încercare limitele acestei strategii, scrie The New York Times.

Criza nu se calma. Versiunea oficială a administrației privind moartea lui Alex Pretti, un cetățean american fără antecedente penale, împușcat sâmbătă de agenți federali de imigrație, începea să se destrame.

Stephen Miller, arhitectul politicilor dure ale lui Trump în materie de imigrație, l-a catalogat public pe Pretti drept „terorist” și a cerut altor oficiali ai administrației, inclusiv secretarului pentru securitate internă Kristi Noem, să-l numească „asasin”.

Imaginile video apărute ulterior au contrazis însă această narațiune. Pretti era imobilizat la sol în momentul în care agenții au deschis focul. Pe fondul acestor dezvăluiri, protestele s-au extins, iar indignarea publică a crescut rapid.

Neliniștea a ajuns inclusiv în rândul aliaților președintelui. Mai mulți dintre ei au cerut schimbări imediate și i-au transmis direct lui Trump, în convorbiri telefonice, o recomandare clară: trimiterea lui Tom Homan, coordonatorul Casei Albe pentru frontieră, la Minneapolis.

Mesajul a fost amplificat luni dimineață de Brian Kilmeade, coprezentator al emisiunii Fox & Friends, urmărită constant de președinte. Kilmeade a repetat apelul de trei ori în decurs de două ore. La doar 20 de minute după ultima intervenție, Trump a anunțat pe rețelele sociale că îl trimite pe Homan la Minneapolis – un semnal tacit că situația devenise un risc politic major pentru al doilea său mandat.

Gregory Bovino, un oficial al Poliției de Frontieră cunoscut pentru tacticile sale agresive și care coordona operațiunea pe teren, a fost retras. „Bovino e bun, dar e genul de tip care merge foarte departe”, a spus Trump ulterior la Fox News. „Poate că aici nu a fost cea mai bună alegere.”

Nu există însă indicii că președintele ar renunța la politicile de fond sau că ar condamna tacticile federale folosite în Minnesota. Mai degrabă, momentul pare să fi reprezentat o încercare rară de a limita daunele de imagine provocate de o operațiune pe care administrația sa o prezentase până atunci drept un succes.

Când ciclul mediatic nu mai poate fi ignorat

De-a lungul anilor, Trump și-a perfecționat o strategie de supraviețuire mediatică: creează noi controverse pentru a depăși rapid crizele precedente. Însă, în situații de presiune publică extremă, a mai ales uneori să își ajusteze temporar discursul.

Cazul Pretti a fost unul dintre aceste momente. După anunțul privind trimiterea lui Homan, Trump și purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, au moderat tonul și s-au distanțat de declarațiile inflamatorii făcute anterior de Miller, Bovino și Noem. Președintele a anunțat, de asemenea, că a discutat cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, pe care îl criticase dur cu doar câteva zile înainte.

Rămâne neclar dacă această schimbare de retorică va reduce tensiunile sau dacă administrația este dispusă să modifice efectiv tacticile de pe teren. Tom Homan este perceput de unii aliați ai lui Trump drept o figură capabilă să aducă ordine, susținând arestări țintite în locul raidurilor de amploare. Totuși, el rămâne un susținător ferm al campaniei de deportări în masă și a fost unul dintre oficialii care, în 2018, au recomandat politica ce a dus la separarea familiilor la granița sudică.

Luni după-amiază, Trump și Homan s-au întâlnit în Biroul Oval. Întâlnirea, inițial programată pentru discuții generale despre imigrație, a devenit punctul de plecare al noii misiuni.

„Președintele Trump i-a cerut lui Tom Homan să zboare în Minnesota pentru că este omul potrivit pentru această situație”, a declarat Karoline Leavitt. „În câteva ore, era deja în avion.”

Televiziunea, factorul decisiv

În zilele care au urmat împușcării lui Pretti, Trump nu a fost mulțumit de ceea ce vedea la televizor.

Izolat la Casa Albă pe fondul unei furtuni de zăpadă, președintele și-a exprimat îngrijorarea față de evoluția situației. Surse apropiate spun însă că nemulțumirea sa era legată mai ales de modul în care evenimentele eclipsau realizările pe care le revendică în domeniul imigrației.

„Nimeni nu înțelege televiziunea mai bine decât el”, a spus senatorul Lindsey Graham, care a discutat cu Trump în acel weekend. „Mulți dintre noi i-am spus că instinctele lui sunt corecte, dar că trebuie găsită o soluție.”

Până duminică seara, Trump a dat de înțeles că ar accepta o anchetă asupra incidentului, deși inițial el și echipa sa stabiliseră rapid cine este vinovat.

Criticii au reacționat sceptic. Congresmanul democrat Bennie Thompson a descris mutarea drept un simplu „joc de scaune muzicale”, fără schimbări reale.

O criză departe de a se fi încheiat

În pofida ajustării de discurs, operațiunea federală a continuat. Luni, agenții au reținut aproximativ 100 de imigranți fără acte în Minneapolis – mult peste media zilnică de dinaintea intervenției.

Deși Trump a vorbit despre „detensionare”, a continuat să sugereze că Alex Pretti este responsabil pentru propria moarte.

„Nu poți intra cu arme”, a spus președintele, referindu-se la Pretti, care deținea legal un permis de port-armă și era imobilizat de agenți în momentul împușcării. El a calificat ulterior moartea acestuia drept „un incident foarte nefericit”.

Pentru moment, criza pare gestionată din punct de vedere politic. Însă întrebările legate de responsabilitate, tactici și direcția politicii federale de imigrație rămân deschise, subliniază NYT.