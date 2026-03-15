Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Israelul, pe cale să rămână fără interceptoare pentru rachete ?

Război în Orientul Mijlociu
Israelul a informat Statele Unite în această săptămână că stocurile sale de interceptoare pentru rachete balistice sunt aproape epuizate, pe fondul intensificării conflictului cu Iranul, au declarat oficiali americani pentru publicația Semafor.

Rachetele interceptoare pentru sistemele Patriot, la mare căutare/FOTO:X
Potrivit acestora, Israelul a intrat deja în actualul război cu un nivel redus de interceptoare, după ce o parte semnificativă a acestora fusese utilizată în confruntările din vara trecută cu Iranul. Sistemul israelian de apărare antirachetă cu rază lungă este supus unei presiuni tot mai mari din cauza atacurilor iraniene. Postul CNN a relatat că Iranul ar fi început să echipeze unele rachete cu muniții cu dispersie, o tactică ce ar putea accelera epuizarea stocurilor defensive ale Israelului.

Un oficial american a declarat că Washingtonul era conștient de limitările Israelului încă de acum câteva luni. „Este ceva ce am anticipat și ne-am așteptat să se întâmple”, a spus acesta.

Același oficial a subliniat însă pentru Semafor că Statele Unite nu se confruntă cu o lipsă similară de interceptoare. Declarația vine în contextul unor îngrijorări mai largi privind epuizarea stocurilor defensive în cazul unui conflict militar prelungit cu Iranul, scenariu care ar putea afecta și capacitatea militară americană.

Rămâne neclar dacă Washingtonul ar putea decide să vândă sau să transfere o parte din propriile interceptoare către Israel, o măsură care ar putea pune presiune suplimentară asupra rezervelor interne ale SUA. În trecut, Statele Unite au inclus sisteme de apărare antirachetă în pachetele de ajutor militar acordate Israelului.

„Avem tot ceea ce ne trebuie pentru a ne proteja bazele, personalul din regiune și interesele noastre”, a spus oficialul american, adăugând că Israelul „lucrează la soluții pentru a face față” deficitului.

Israelul dispune și de alte mijloace de apărare împotriva rachetelor iraniene, inclusiv prin utilizarea avioanelor de luptă, însă interceptoarele rămân printre cele mai eficiente arme defensive împotriva atacurilor cu rază lungă. Sistemul de apărare antirachetă Iron Dome este conceput în principal pentru interceptarea rachetelor cu rază scurtă de acțiune.

Trump spunea că are „stoc nelimitat“

Președintele Donald Trump a afirmat la începutul acestei luni că Statele Unite dispun de un stoc „aproape nelimitat” de muniții, deși analiștii militari susțin de mult timp că rezervele americane sunt mai mici decât ar prefera armata.

În iunie anul trecut, SUA au lansat peste 150 de interceptoare ale sistemului THAAD în timpul războiului de 12 zile cu Iranul, potrivit Centrului Internațional pentru Studii Strategice. Această cantitate ar fi reprezentat aproximativ un sfert din inventarul american la acel moment. De asemenea, potrivit unor relatări, Statele Unite ar fi folosit interceptoare ale sistemului Patriot în valoare de aproximativ 2,4 miliarde de dolari doar în primele cinci zile ale actualului conflict.

În ianuarie, Pentagonul a început demersuri pentru a crește semnificativ producția sistemului THAAD. Oficialul american citat a spus că administrația dispune în continuare de suficiente sisteme THAAD, avioane de luptă și interceptoare de nivel mediu.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat pentru Semafor că departamentul „dispune de toate resursele necesare pentru a executa orice misiune, la momentul și în locul ales de” Trump.

După publicarea articolului, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat că stocurile americane sunt „mai mult decât suficiente” pentru a îndeplini obiectivele lui Trump împotriva Iranului „și dincolo de acestea”. Ea a adăugat că președintele se concentrează constant pe consolidarea forțelor armate și va continua să solicite contractorilor din industria de apărare să accelereze producția de arme fabricate în SUA.

„Rezultatele obținute de armata americană împreună cu armata israeliană vorbesc de la sine — atacurile cu drone iraniene au scăzut cu 95%, iar atacurile cu rachete balistice cu 90%, iar situația deja dificilă a regimului va continua să se deterioreze”, a spus ea.

Forțele de Apărare ale Israelului nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii venite din partea Semafor.

Săptămâna trecută, Departamentul de Stat al SUA a anunțat vânzarea către Israel a 12.000 de bombe „BLU-110A/B”, cu greutatea de 1.000 de kg. Aprobarea Congresului nu va fi necesară: administrația Trump a ocolit procedura invocând „situația de urgență” generată de conflictul cu Iranul.

Trump a declarat că războiul s-ar putea încheia „curând”, descriindu-l recent drept o „operațiune pe termen scurt”. Cu toate acestea, Statele Unite, Israelul și Iranul transmit simultan semnale că sunt pregătite să continue lupta atât timp cât va fi nevoie.

„Va dura atât cât este necesar”, a spus Trump vineri seară, întrebat cât ar putea continua conflictul. „Au fost devastați. Țara este într-o stare foarte proastă. Întregul sistem se prăbușește.”

Consilierul pentru politică externă al regimului iranian a declarat pentru CNN că Iranul nu vede în prezent nicio cale pentru diplomație și este pregătit pentru un conflict de durată. La rândul său, secretarul american de război, Pete Hegseth, a afirmat vineri că „întreaga capacitate de producție a rachetelor balistice a Iranului” a fost „practic neutralizată”.

