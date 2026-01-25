search
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva agenților ICE

Publicat:

Alex Pretti a fost împușcat mortal în Minneapolis sâmbătă, 24 ianuarie, fiind a doua persoană ucisă în oraș în cursul lunii, în contextul intensificării aplicării legilor privind imigrația în timpul administrației Trump.

Alex Pretti/FOTO: Department of Veterans Affairs
Alex Pretti/FOTO: Department of Veterans Affairs

Potrivit autorităților locale, Alex Pretti avea 37 de ani, era cetățean american, locuia în Minneapolis și lucra ca asistent medical la un spital din cadrul Departamentului pentru Veteranii de Război (VA), scrie BBC.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe înregistrări cu momentul altercației dintre agenții din cadrul Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) și bărbat.

Departamentul Securității Interne (DHS) a declarat că agenții au tras în legitimă apărare, după ce Pretti, despre care susțin că avea un pistol, a opus rezistență atunci când au încercat să-l dezarmeze. 

Versiunea este contestată de martori, autoritățile locale și familia victimei, care susțin că Alex Pretti avea un telefon în mână, nu o armă.

Părinții săi au acuzat administrația că răspândește „minciuni scârboase” despre cele întâmplate. „Vă rugăm să spuneți adevărul despre fiul nostru”, au transmis aceștia.

Aceștia au adăugat că imaginile video arată clar că Pretti nu ținea o armă în momentul în care a fost imobilizat de agenți. În schimb, spun ei, avea telefonul într-o mână și o folosea pe cealaltă pentru a proteja o femeie asupra căreia se pulveriza spray iritant.

„Alex era un suflet bun, căruia îi păsa profund de familia și prietenii săi, dar și de veteranii americani pe care îi îngrijea ca asistent medical ATI la spitalul VA din Minneapolis.”

Incidentul, survenit la două săptămâni după ce Renee Nicole Good a fost împușcată mortal de un agent de imigrare, a dus la noi proteste și la reînnoirea apelurilor liderilor locali ca agenții federali să părăsească orașul.

Filmul incidentului

Tragedia a avut loc sâmbătă dimineață, 24 ianuarie, în sudul orașului Minneapolis.

Greg Bovino, comandant al Patrulei de Frontieră, a declarat că agenții desfășurau o operațiune „țintită” de aplicare a legii imigrației, când Pretti s-a apropiat de ei având asupra sa un pistol semiautomat de 9 mm.

Citește și: Protest de proporții în Minneapolis, față de operațiunea ICE. Afaceri închise și copii reținuți în timpul raidurilor. Se cere grevă generală

Bovino nu a precizat dacă Pretti a scos arma, dar a spus că agenții au încercat să-l dezarmeze, iar acesta „a opus rezistență violentă”. Potrivit comandantului, un agent al Patrulei de Frontieră a tras apoi „focuri defensive”.

Videoclipurile din momentele premergătoare împușcăturilor îl arată pe Pretti filmând agenții cu telefonul, în mijlocul străzii. Se aud fluierături și strigăte ale trecătorilor în fundal.

Dintr-un unghi, un agent pare să împingă o femeie. Când camera revine asupra lui Pretti, acesta este văzut cu brațul în jurul ei. Agentul o împinge apoi și pe o a doua femeie. În același timp, Pretti întinde brațul și se pune între aceasta și agent.

Agentul îi pulverizează apoi o substanță iritantă în ochi. Pretti își întoarce fața și ridică o mână în aer. În cealaltă pare să țină un telefon. Nicio armă nu este vizibilă.

Un alt videoclip, filmat dintr-un unghi diferit, îl arată pe agent apucându-l pe Pretti de braț, înainte ca alți agenți să intervină. Pretti este trântit la pământ, cu cel puțin șase agenți deasupra lui. Unul dintre ei pare să-l lovească în zona capului.

Un alt ofițer, care pare să se apropie cu mâinile goale, se retrage având în mână ceea ce pare a fi o armă. În timp ce se îndepărtează spre un vehicul, la o fracțiune de secundă, un alt agent aflat lângă el deschide focul.

Agenții sar înapoi de lângă bărbatul întins la pământ, iar focurile continuă. Se aud în total zece împușcături.

DHS a publicat imagini cu o armă și muniție despre care afirmă că îi aparțineau lui Pretti, un bărbat ucis într-un incident cu forțele federale. Oficialul Bovino a sugerat că individul intenționa să masacreze forțele de ordine, deși nu a oferit dovezi în acest sens.

În contrast, șeful poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, a precizat că Pretti deținea arma legal și nu avea antecedente penale, menționând totodată o lipsă de comunicare din partea autorităților federale.

Secretarul Securității Interne, Kristi Noem, a apărat acțiunile ofițerilor, susținând că aceștia au reacționat conform instruirii în fața unei agresiuni armate și respingând ideea că un protestatar cu muniție asupra sa poate fi considerat pașnic.

Guvernatorul statului Minnesota, democrat, Tim Walz, a declarat că înțelege riscul ca oamenii să încerce să fie martori și să documenteze acțiunile agenților federali.

Părinții lui Alex Pretti, Michael și Susan, au cerut ca „adevărul” să fie făcut public despre fiul lor, după ce acesta a fost împușcat mortal în confruntarea cu agenții federali de imigrare.

SUA

