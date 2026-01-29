Cel puțin zece români au fost ridicați de ICE în SUA. „Poți fi arestat doar pentru că ai accent”/ „O româncă a fost preluată de pe bicicletă”

Cel puțin zece cetățeni români au fost reținuți în Statele Unite în cadrul unor acțiuni ale ICE. Avocata Dana Bucin spune că este vorba despre persoane fără cazier, vizate din cauza situației administrative privind șederea lor în SUA.

Acțiunile Departamentului american pentru Imigrație și Control Vamal (ICE) continuă în mai multe state din SUA, iar printre persoanele reținute se află și cetățeni români. Informația a fost confirmată de avocata Dana Bucin, stabilită în Connecticut şi specializată în dreptul imigrației, care a vorbit despre aceste cazuri la Euronews.

Potrivit acesteia, cel puțin zece români au fost reținuți, iar în cazul a aproximativ cinci dintre ei avocata este implicată direct.

„Ești preluat chiar dacă nu ai cazier”

Dana Bucin subliniază că niciuna dintre persoanele despre care vorbește nu are antecedente penale, iar reținerile nu vizează infracțiuni, ci situații administrative, respectiv persoane care au depășit perioada legală a vizei sau se află în procedură de obținere a unui statut – azil, protecție temporară etc. – fără a avea încă o decizie finală.

„Eu pot să vă spun doar din experiențele cu românii care m-au contactat. Am auzit de peste zece români deținuți, dintre care sunt în contact personal cu vreo cinci.(...)

Nu mai vorbim despre targetarea doar a celor cu cazier, am trecut de această fază și s-a început faza cu targetarea celor care sunt aici în statut ilegal sau nu au un statut clar. Din cauza complexității sistemului, mai există tot felul de oameni pe drumul spre un anumit statut, au depus actele, au primit înapoi ceva care confirmă că sunt pe lista solicitării de azil. Și chiar și așa pot fi deținuți”, a explicat avocatul Dana Bucin.

„Avem o româncă care vrea să transmită că este groaznic din momentul în care ești preluat, chiar dacă nu ai cazier. Toți clienții mei nu au cazier. Sunt doar clienți care sunt interceptați din cauza statutului ilegal, deci au stat peste viză sau au deraiat peste statutul legal, din anumite motive”, a declarat avocatul.

O româncă, reținută de pe bicicletă, pe stradă

Unul dintre cele mai elocvente cazuri prezentate de Dana Bucin este cel al unei românce reținute în timp ce se afla pe bicicletă, pe stradă.

„Pur și simplu că ieși pe stradă și vorbești cu accent poate fi folosit împotriva ta și te poți afla în închisoarea ICE. Așa i s-a întâmplat acestei persoane, care a fost preluată chiar de pe bicicletă, s-a folosit un soft de identificare facială, pentru a putea categorisi dacă este ilegal pe teritoriul SUA”, a povestit ea aventuta româncei plimbate apoi prin mai multe centre de detenție.

„Ea se află acum într-un centru de detenție din Texas, după ce a trecut prin alte 3 sau 4 centre de detenție. Cele mai mari centre de detenție sunt în Louisiana, Texas sau Florida și acolo ajung, de obicei, românii”, a mai explicat Dana Bucin.

„Accentul și rasa pot fi folosite ca factor de targetare”

Dana Bucin afirmă că, în ultima perioadă, autoritățile au extins criteriile care pot fi invocate pentru oprirea și verificarea persoanelor.

„Am auzit de peste zece români deținuți, dintre care sunt în contact personal cu vreo cinci. Și toți nu au cazier, deci sunt victimele ultimei politici de targetare a oamenilor pe baza accentului, a profilului, pur și simplu că au fost pe stradă în același timp când se aflau și forțele de ordine”, a mai spus ea.

Pentru a ilustra amploarea situației, avocata a oferit și exemplul unui cetățean ucrainean reținut recent în statul Alabama.

„Vă dau un exemplu al unui client ucrainean care a fost reținut recent în Alabama. Era aici perfect legal, pe statutul «United for Ukraine», nu a făcut nimic greșit, conducea mașina”, a mai povestit ea, explicând că în unele state din sudul SUA poliția locală cooperează direct cu ICE.

„În state precum Alabama, Louisiana și altele din sud, poliția cooperează cu ICE. El a fost oprit pentru că părea străin, iar când l-au întrebat, avea accent. L-au luat la închisoare pentru simplul fapt că avea accent, ceea ce acum se poate folosi, conform ultimului caz, în fața Curții Supreme de Justiție”, a continuat avocatul.

Dana Bucin spune că această practică este cunoscută sub denumirea de „Kavanaugh stops”.

„Se numește «Kavanaugh stops», după numele judecătorului care l-a facilitat. Acum, accentul și rasa pot fi folosite ca factor pe care e voie să-l folosești, ca agent ICE, pentru a profila oamenii. E de ajuns să dea o suspiciune rezonabilă, faptul că ai accent, pentru a putea fi întrebat despre celelalte lucruri, acte, statut etc.”, a detaliat ea.

Dana Bucin a confirmat faptul că românii reținuți sunt deportați exclusiv în România şi a făcut şi câteva recomandări pentru cei aflaţi în astfel de situaţii.

Sfaturi pentru românii reţinuţi de ICE

Dana Bucin recomandă ca românii reținuți să invoce imediat asistența consulară.

„Vreau să dau speranță, nu panică. De știut e că este foarte interesant cum funcționează legea americană de migrare.

În momentul când un român este reținut și românul a petrecut mai mult de zece ani pe teritoriul SUA, chiar și în statut ilegal și are copii cetățeni americani, cărora li se poate dovedi suferința extremă în cazul deportării părintelui, toate acestea pot formula un caz pentru «42B Cancellation of removal», care se poate invoca doar după ce a fost reținut omul. Este o metodă de a scoate oamenii din închisoare, în această situație foarte concretă. Nu toată lumea, ci anumite cazuri. Chiar recent am obținut un 42B pentru un cetățean peruan care a intrat nedocumentat în închisoare și a ieșit cu green card din închisoare. (...)

Dacă nu ai reușit să ajungi la un avocat înainte de a fi reținut, ultimul lucru pe care îl poți face în detenți este de a invoca asistența consulară, să ceri să ai contact cu Consulatul României, care îți poate intermedia asistență, inclusiv legală. E foarte important asta, pentru că în primele 7-10 zile de încarcerare, omul nu are acces la nimic din afară, nu poate suna nici familia, nici avocatul. Trebuie omul să invoce asistența consulară, nu se aplică automat”, i-a sfătuit ea pe cei care au de-a face cu agenţii ICE.