Democratul aflat în fruntea preferințelor pentru o candidatură la prezidențialele din 2028. Ce arată un sondaj realizat în SUA

Senatorul democrat Jon Ossoff, din statul Georgia, conduce clasamentul preferințelor pentru o posibilă candidatură a Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 2028. Politicianul a obținut cel mai mare număr de voturi într-un sondaj realizat în timpul convenției progresiste Crooked Con, desfășurată în acest weekend la Washington, relatează EFE.

Senatorul democrat Jon Ossoff, din statul Georgia, conduce clasamentul preferințelor. Foto: X@Oct7NeverForget

Ossoff a fost indicat drept favorit de 38,4% dintre participanții la sondaj. Pe locul al doilea s-a situat Alexandria Ocasio-Cortez, reprezentantă democrată din New York, cu 16,6%, iar poziția a treia i-a revenit fostului secretar al Transporturilor, Pete Buttigieg, care a acumulat 13,9%, potrivit datelor citate de Agerpres.

La distanță considerabilă de primii trei s-au clasat guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, cu 4,4%, și guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, cu 3,8%.

Trebuie precizat că evenimentul Crooked Con reunește politicieni democrați și activiști cu viziuni progresiste, însă nu reprezintă o convenție oficială a Partidului Democrat. Prin urmare, rezultatele sondajului reflectă preferințele participanților la această reuniune, nu poziția întregului electorat democrat.

Cine este Jon Ossoff, politicianul aflat în ascensiune

În vârstă de 39 de ani, Jon Ossoff ocupă un loc în Senatul american din ianuarie 2021. La alegerile intermediare de marți, el a obținut un nou mandat, câștigând scrutinul din Georgia.

Succesul său electoral vine într-un moment important pentru politica americană: democrații au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului, în timp ce republicanii au rămas în minoritate. Rezultatul a fost influențat de nemulțumirea unei părți importante a alegătorilor față de creșterea costului vieții în primii doi ani ai celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

Tinerețea, stilul de comunicare și capacitatea de a câștiga alegeri într-un stat disputat electoral au contribuit la creșterea vizibilității lui Ossoff în interiorul Partidului Democrat. Cu toate acestea, senatorul nu a anunțat că intenționează să intre în cursa pentru Casa Albă din 2028.

Numele senatorului din Georgia a câștigat teren și pe platformele de predicții Kalshi și Polymarket. În această săptămână electorală, Ossoff a ajuns în fruntea estimărilor privind viitorul candidat democrat la președinție, depășindu-i pe Alexandria Ocasio-Cortez și Gavin Newsom, actualul guvernator al Californiei.

Deocamdată, însă, cursa pentru nominalizarea democrată este într-o etapă incipientă, iar nici sondajul de la Crooked Con, nici predicțiile platformelor nu reprezintă o desemnare oficială a candidatului partidului pentru alegerile din 2028.