Democrații din Congresul SUA pregătesc un nou pachet de ajutor militar de 15 miliarde de dolari pentru Kiev

Partidul Democrat, care a câștigat alegerile intermediare pentru Congresul SUA, lucrează la un nou pachet de asistență în domeniul securității pentru Ucraina, în valoare de 15 miliarde de dolari, scrie cotidianul britanic Financial Times, care citează colaboratori ai democraților.

Congresul SUA Foto: Shutterstock

Sursa citată de publicație a spus că ajutorul în domeniul energiei se numără printre „cele mai importante priorități“ de pe agenda perioadei dintre alegeri și învestirea noului Congres, în ianuarie 2027.

Potrivit FT, legislatorii vor folosi probabil legea anuală privind politica de apărare (NDAA), care trebuie adoptată înainte de încheierea mandatului actualului Congres, drept instrument pentru a sprijini Kievul.

„Mă aștept ca aliații Ucrainei să depună amendamente la legea apărării naționale pe mai multe teme: sancțiuni, sprijin în domeniul informațiilor, interceptoare, precum și Starlink și Starshield“, a declarat Melinda Haring, de la organizația „Razom for Ukraine“.

Una dintre principalele priorități ale democraților în noul Congres va fi modificarea legii privind sancțiunile împotriva Rusiei, care poartă numele senatorului Lindsey Graham.

„Intenționăm să modificăm proiectul de lege al lui Graham. Un an și jumătate s-a încercat introducerea de sancțiuni împotriva Rusiei, iar ele au fost anulate“, a spus un al doilea colaborator al unui democrat din comisie.

Colaboratorii parlamentarilor afirmă că vor cere și un control mai strict asupra rețelei de satelit Starlink, a lui Elon Musk, folosită de Ucraina.

O altă prioritate este analizarea intereselor de afaceri ale trimișilor președintelui SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner.