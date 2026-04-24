Departamentul de Justiție din SUA, investigat pentru modul de publicare a dosarelor Epstein, în contextul unor suspiciuni privind transparența

Inspecția Generală a Departamentului de Justiție al Statelor Unite a anunțat deschiderea unui audit amplu privind modul în care instituția a gestionat publicarea documentelor din dosarele Jeffrey Epstein, un caz care continuă să genereze controverse politice și juridice în SUA și în afara lor.

Potrivit comunicatului oficial, verificarea va urmări în special dacă Departamentul de Justiție a respectat obligațiile legale privind identificarea, editarea și publicarea documentelor, așa cum sunt prevăzute de legea privind transparența.

Actul normativ permite anonimizarea strictă a datelor pentru protejarea victimelor, însă interzice explicit reținerea de documente pe criterii de imagine publică, sensibilitate politică sau protejarea unor persoane, fie ele oficiali, demnitari sau figuri publice.

Demersul vine în contextul aplicării unei legi adoptate de Congres în noiembrie, care obligă administrația americană să asigure transparență maximă în ceea ce privește dosarele Epstein. Fostul finanțist, condamnat pentru infracțiuni sexuale și decedat în detenție în 2019 înainte de un nou proces, rămâne în centrul unor dezbateri publice intense legate de modul în care au fost gestionate anchetele și documentele aferente cazului.

După publicarea unui volum masiv de materiale (peste trei milioane de pagini făcute publice online la finalul lunii ianuarie), Departamentul de Justiție a fost criticat atât de congresmeni democrați, cât și de republicani. Principala acuzație vizează faptul că o parte semnificativă a documentelor ar fi fost puternic editată, adică cenzurată, iar anumite informații ar fi fost omise, ceea ce a alimentat suspiciuni privind lipsa de transparență.

Controversele s-au amplificat și după ce, în unele documente publicate inițial, au apărut date personale ale unor victime, inclusiv nume, detalii de contact și fotografii ale unor persoane neidentificate public până atunci. Unele dintre aceste informații au fost ulterior retrase, însă episodul a generat un val de reacții critice și îngrijorări privind protecția victimelor, notează apnews.

Auditul anunțat de Inspecția Generală va analiza în detaliu modul în care Departamentul de Justiție a colectat, verificat, editat și anonimizat documentele înainte de publicare, dar și felul în care au fost gestionate problemele apărute după ce dosarele au devenit publice, mai multe victime ale abuzatorului sexual Jeffrey Epstein au depus plângeri pentru că lau fost dezvăluite informații sensibile în legătură cu ele.

O altă direcție a verificărilor vizează procesul de publicare etapizată a milioanelor de documente din ancheta privind traficul sexual în care a fost implicat Epstein. Acest proces a fost, la rândul său, însoțit de acuzații politice, inclusiv suspiciuni că anumite informații ar fi fost ascunse ş nepublicate pentru a proteja figuri politice, între care a fost menționat și președintele Donald Trump, despre care s-a afirmat că ar fi avut în trecut legături sociale cu finanțatorul.

Disputa privind gradul de transparență a fost alimentată și de reacțiile unor membri ai Congresului, inclusiv parlamentari din ambele partide, care au avut acces la documente în forma lor integrală și au semnalat diferențe semnificative față de versiunile publicate.

Printre aceștia s-au aflat și doi dintre inițiatorii legislației, republicanul Thomas Massie și democratul Ro Khanna, care au exprimat surprindere față de nivelul ridicat de editare.

Pe fondul acestor controverse, dosarele Epstein continuă să aibă ecouri internaționale, întrucât publicarea documentelor a generat anchete, demisii și investigații în mai multe state, în special în Europa, după ce au fost dezvăluite legături ale unor persoane publice cu conroversatul miliadar american.

În tot acest context, Donald Trump a respins în repetate rânduri orice implicare în activitățile ilegale ale lui Epstein și a negat existența unei relații apropiate de prietenie. La rândul său, prima doamnă Melania Trump a afirmat recent, într-o intervenție publică la Casa Albă, că interacțiunile sale cu Jeffrey Epstein și cu Ghislaine Maxwell au fost strict întâmplătoare.