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Jeffrey Epstein ar fi făcut remarci critice la adresa lui Donald Trump înainte de moartea sa în detenție

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Documente și mărturii analizate de publicația The New York Times sugerează că Jeffrey Epstein a făcut o serie de remarci critice la adresa președintelui american Donald Trump în perioada în care se afla în detenție și a încercat să negocieze un acord cu procurorii federali.

Jeffrey Epstein a murit în august 2019 într-o închisoare federală din New York/FOTO:X
Jeffrey Epstein a murit în august 2019 într-o închisoare federală din New York/FOTO:X

Potrivit publicației, Epstein, care a murit în august 2019 într-o închisoare federală din New York, obișnuia să noteze observații scurte în timpul întâlnirilor cu echipa sa juridică. Printre acestea s-ar fi aflat afirmații la adresa lui Trump, pe care îl descria drept „un escroc desăvârșit” și susținea că „nu a avut niciodată bani”.

Remarcile ar fi fost scrise în perioada în care Epstein aștepta să fie judecat pentru acuzații federale de trafic sexual și în timpul primului mandat al lui Trump la Casa Albă.

Donald Trump a recunoscut în trecut că l-a cunoscut pe Epstein și că cei doi au avut o relație socială în anii 1990 și la începutul anilor 2000. Președintele a negat însă în repetate rânduri orice implicare în activitățile ilegale ale lui Epstein și nu a fost acuzat de nicio infracțiune în legătură cu acesta.

Noi detalii despre perioada petrecută în detenție

Investigația The New York Times prezintă și informații suplimentare despre ultimele săptămâni din viața lui Epstein.

Fostul său coleg de celulă, Nicholas Tartaglione, condamnat pentru omor, a declarat că Epstein l-ar fi întrebat cum poate fi confecționat un ștreang cu doar câteva zile înainte de primul incident raportat ca tentativă de sinucidere, în iulie 2019.

Potrivit mărturiei sale, Epstein ar fi manifestat în repetate rânduri comportamente care sugerau intenții suicidare. Tartaglione susține că l-a văzut încercând să fixeze un cearșaf de gratiile unei ferestre și că, într-o altă noapte, a observat un ștreang ascuns sub salteaua acestuia.

La 22 iulie 2019, cu mai puțin de trei săptămâni înainte de moartea sa, Epstein a fost găsit inconștient în celulă, având în jurul gâtului un laț improvizat din material textil.

La acel moment, Epstein a afirmat că fusese agresat de colegul său de celulă. O investigație internă a administrației penitenciare nu a găsit însă dovezi care să îl lege pe Tartaglione de incident.

Un bilet atribuit lui Epstein

Potrivit aceluiași raport, Tartaglione a declarat că a găsit un bilet scris de Epstein într-o cartea pe care acesta o citea în detenție.

Documentul, care a rămas sigilat prin ordin judecătoresc după moartea lui Epstein, ar conține un mesaj în care acesta afirma că anchetatorii l-au investigat timp de luni de zile fără să găsească dovezi suplimentare împotriva sa și că este „un privilegiu să poți alege momentul în care îți iei rămas-bun”.

The New York Times a solicitat desecretizarea documentului în contextul publicării unui număr mare de dosare legate de cazul Epstein.

Moartea care continuă să genereze controverse

Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula sa de la Metropolitan Correctional Center din Manhattan pe 10 august 2019. Autoritățile au stabilit că moartea sa a fost rezultatul unei sinucideri.

Cu toate acestea, circumstanțele decesului au alimentat numeroase teorii și speculații publice. Unele persoane au susținut că Epstein ar fi fost ucis, în timp ce altele au sugerat că personalul penitenciar nu a respectat procedurile de supraveghere.

Interesul public persistent față de caz a contribuit la adoptarea, în noiembrie 2025, a unei legislații federale privind transparența documentelor legate de Epstein. În urma acesteia, autoritățile au început publicarea a milioane de pagini de documente, fotografii și înregistrări asociate anchetelor.

Condamnările lui Epstein

Epstein nu a fost niciodată condamnat pentru acuzațiile federale formulate în 2019, deoarece a murit înainte de începerea procesului.

În 2008, el a fost însă condamnat în statul Florida după ce a pledat vinovat pentru procurarea unei minore în scopul prostituției și solicitarea de servicii sexuale. În urma unui acord cu procurorii, a executat 13 luni într-un penitenciar local, beneficiind de un regim de detenție care îi permitea să părăsească închisoarea pentru activități profesionale. De asemenea, a fost obligat să se înregistreze ca infractor sexual.

Noile informații publicate de presa americană readuc în atenție unul dintre cele mai controversate cazuri judiciare din ultimele decenii, ale cărui implicații continuă să genereze interes atât în spațiul politic, cât și în cel public.

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