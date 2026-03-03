Suntem în era bombardamentelor controlate de inteligența artificială. Mai rapidă decât „viteza gândului”: „Decapitezi regimul în ore, nu în săptămâni”

Utilizarea inteligenței artificiale în atacurile asupra Iranului deschide o nouă eră a bombardamentelor ultrarapide, aproape mai rapide decât „viteza gândului”, iar experții avertizează că deciziile umane ar putea fi reduse la simple aprobări automate.

Modelul AI Claude, dezvoltat de Anthropic, ar fi fost folosit de armata SUA în seria de lovituri, deoarece tehnologia „scurtează lanțul de ucidere” – adică procesul de identificare a țintei până la aprobarea legală și lansarea atacului, potrivit theguardian.

SUA și Israelul, care anterior foloseau AI pentru identificarea țintelor în Gaza, au lansat aproape 900 de atacuri asupra țintelor iraniene în primele 12 ore, timp în care rachetele israeliene l-au ucis pe liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei.

Academicienii care studiază domeniul spun că AI reduce timpul de planificare necesar pentru lovituri complexe – un fenomen cunoscut sub numele de „compresie decizională”, ceea ce ar putea duce la situații în care experții militari și legali doar aprobă planurile de atac generate automat.

În 2024, Anthropic, cu sediul în San Francisco, și-a implementat modelul în cadrul Departamentului de Război al SUA și al altor agenții de securitate națională pentru a accelera planificarea războiului.

„Viteza gândirii nu mai e suficientă”

Claude a devenit parte a unui sistem dezvoltat de compania de tehnologie militară Palantir împreună cu Pentagonul, pentru a „îmbunătăți dramatic analiza informațiilor și a sprijini oficialii în procesul decizional”.

„AI face recomandări privind ce să fie vizat, ceea ce este, de fapt, mult mai rapid în unele privințe decât viteza gândului. Așa că ai și amploare și viteză, efectuezi lovituri de tip asasinat în același timp în care decapitezi capacitatea regimului de a răspunde cu toate rachetele balistice aeriene. Acest lucru ar fi durat zile sau săptămâni în războaiele istorice. Acum faci totul simultan”, a spus Craig Jones, lector principal în geografie politică la Newcastle University.

Potrivit sursei citate, cele mai recente sisteme AI pot analiza rapid cantități enorme de informații despre potențialele ținte, de la imagini de drone la interceptări de telecomunicații, precum și informații umane.

Sistemul Palantir folosește învățarea automată pentru a identifica și prioritiza țintele și a recomanda armamentul, luând în considerare stocurile și performanța anterioară împotriva țintelor similare. De asemenea, folosește raționament automatizat pentru a evalua temeiurile legale pentru un atac.

„Aceasta este următoarea eră a strategiei și tehnologiei militare”, a spus David Leslie, profesor de etică, tehnologie și societate la Queen Mary University of London, care a asistat la demonstrații ale sistemelor militare AI. El a avertizat, de asemenea, că dependența de AI poate duce la „externalizarea cognitivă”. Oamenii care trebuie să ia decizia unei lovituri se pot simți detașați de consecințele acesteia, deoarece efortul de gândire a fost realizat de o mașină.

Sâmbătă, 165 de persoane, mulți copii, au fost uciși într-o lovitură cu rachete care a lovit o școală din sudul Iranului, conform mass-mediei de stat. Aceasta părea să fie aproape de o cazarmă militară, iar ONU a numit-o „o gravă încălcare a dreptului umanitar”. Armata SUA a declarat că investighează aceste rapoarte.

Nu se știe ce sisteme AI, dacă există, Iranul a integrat în mașina sa de război, deși a afirmat în 2025 că folosește AI în sistemele sale de țintire a rachetelor. Propria sa programă AI, împiedicată de sancțiuni internaționale, pare neglijabilă în comparație cu superputerile AI ale SUA și Chinei.

În zilele precedente atacurilor asupra Iranului, administrația SUA a anunțat că va elimina Anthropic din sistemele sale după ce compania a refuzat să permită utilizarea AI pentru arme complet autonome sau supravegherea cetățenilor americani.

Cu toate acestea, modelul rămâne în uz până va fi eliminat treptat. Rivalul Anthropic, OpenAI, a semnat rapid propriul acord cu Pentagonul pentru utilizarea militară a modelelor sale.

„Avantajul constă în viteza luării deciziilor, în comprimarea planificării de la ceea ce anterior ar fi durat zile sau săptămâni, la doar minute sau secunde. Aceste sisteme produc un set de opțiuni pentru factorii de decizie umani, dar aceștia au un interval de timp mult mai restrâns, pentru a evalua recomandarea.”, a spus Leslie.

„Implementarea AI se extinde. Se aplică în întregul domeniu de apărare al țărilor, în logistică, instruire, managementul deciziilor, întreținere”, a spus Prerana Joshi, cercetător la Royal United Services Institute.