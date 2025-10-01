Angajații Pentagonului, obligați să facă teste poligraf. Pete Hegseth vrea să îi găsească pe cei care nu îi sunt loiali lui Trump

Mii de oficiali civili și militari ar urma să fie obligați să semneze acorduri stricte de confidențialitate și să se supună testelor poligraf aleatorii, în condițiile în care secretarul apărării, Pete Hegseth, își intensifică lupta împotriva scurgerilor de informații și a disidenței interne.

Potrivit unor documente consultate de Washington Post și a două persoane familiarizate cu propunerea, Pentagonul plănuiește să impună reguli noi pentru personalul din sediul său central, inclusiv pentru numeroși oficiali de rang înalt. Toți membrii serviciilor armate, angajații civili și lucrătorii contractuali din biroul secretarului apărării și din Statul Major Întrunit, adică peste 5.000 de persoane, ar trebui să semneze un acord de confidențialitate care „interzice divulgarea informațiilor nepublice fără aprobare sau fără respectarea unei proceduri definite”, potrivit unui proiect de notă semnat de adjunctul secretarului apărării, Steve Feinberg.

Un alt document redactat de Feinberg ar crea un program de testare poligraf aleatorie. Nu este prevăzut un plafon privind cine poate fi vizat, ceea ce înseamnă că măsura s-ar putea aplica de la generali cu patru stele până la asistenți administrativi.

Aceste măsuri fac parte dintr-o strategie mai amplă a administrației Trump și a Pentagonului de a elimina oficialii considerați insuficient de loiali sau suspectați că oferă informații presei.

Purtătorii de cuvânt ai Pentagonului nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Foști oficiali și avocați specializați în securitate națională au amintit că deja există restricții și sancțiuni pentru divulgarea neautorizată a informațiilor, considerând noile reguli mai degrabă o încercare de intimidare și control.

„Aceste măsuri par să vizeze loialitatea față de conducerea Departamentului Apărării și a administrației Trump, nu combaterea spionajului străin”, a spus avocatul Mark Zaid, care a reprezentat mai mulți avertizori de integritate și oficiali vizați de administrația Trump.

La începutul acestui an, Pentagonul a provocat nemulțumirea Casei Albe după ce a început să folosească testele poligraf pentru a identifica persoanele care furnizau informații presei. Patrick Weaver, un consilier politic apropiat de Hegseth, s-a plâns că el și echipa sa ar putea fi obligați să treacă prin astfel de teste, ceea ce a dus la intervenția Casei Albe și oprirea temporară a practicii.

Noul acord de confidențialitate propus interzice furnizarea oricărei informații nepublice fără aprobare, în linie cu regulile pe care Pentagonul le cere deja jurnaliștilor pentru a-și păstra acreditările de presă.

Măsurile fac parte dintr-un set mai larg de politici lansate de Hegseth, care includ limitarea atribuțiilor inspectorilor generali ai fiecărei arme și a birourilor pentru egalitate de șanse, reducând astfel canalele prin care militarii sau angajații ar putea semnala nereguli în afara lanțului ierarhic.

Feinberg a scris în memoriu că „protecția informațiilor sensibile este esențială pentru securitatea națională, siguranța militarilor noștri și capacitatea de decizie a liderilor”. Refuzul de a semna ar putea duce la sancțiuni, inclusiv la acțiuni în justiția militară.

Un alt document propune un „program de poligraf aleatoriu”, prin care personalul cu acces la informații clasificate ar urma să fie testat la întâmplare și să participe la interviuri regulate de securitate. Spre deosebire de comunitatea de informații, unde testele poligraf sunt obligatorii pentru menținerea autorizației de securitate, la Pentagon aceasta ar fi o noutate.

Un fost oficial din apărare a recunoscut că există un „anumit folos” în astfel de verificări, dar a subliniat că scopul real pare să fie reducerea scurgerilor către presă, prin tactici menite să provoace teamă în rândul angajaților.

Măsurile vin pe fondul unei relații tensionate cu presa. Hegseth a ținut foarte puține conferințe de presă în sala principală a Pentagonului, mai exact, doar șase de la începutul anului, iar accesul jurnaliștilor la călătoriile oficiale a fost redus. Mai mult, Pentagonul a cerut recent ca reporterii care acoperă activitatea militară să semneze un acord prin care se angajează să nu colecteze nici măcar informații neclasificate fără aprobare expresă, sub sancțiunea retragerii acreditării.

În paralel, Departamentul Apărării s-a retras de la numeroase evenimente și forumuri publice, argumentând că nu dorește să acorde credibilitate unor organizații sau conferințe considerate „contrare valorilor acestei administrații”.