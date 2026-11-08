 Dana White, șeful UFC, a refuzat oferta lui Trump de a deveni purtătorul de cuvânt al Casei Albe | adevarul.ro
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Dana White, șeful UFC, a refuzat oferta lui Trump de a deveni purtătorul de cuvânt al Casei Albe

Război în Ucraina
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Dana White, președintele și CEO-ul Ultimate Fighting Championship (UFC), cea mai mare organizație de arte marțiale mixte din lume, a respins oferta președintelui american Donald Trump de a ocupa postul de purtător de cuvânt al Casei Albe, informează CNN, care citează o sursă familiarizată cu situația.

Donald Trump îl vrea pe Dana White la Casa Albă
Donald Trump și Dana White la Casa Albă Foto: EPA/EFE

Anterior, Trump scrisese pe Truth Social că i-a propus lui White postul de „purtător de cuvânt al Statelor Unite“. Președintele a mai spus că i-a cerut să vină cu „asistenți“ și a enumerat șase luptători UFC, între care și sportivi ruși.

„Avem nevoie de acești oameni ca să ne apere de stânga nebună. Dana va fi un purtător de cuvânt cum nu a mai existat. Dana, te rog, acceptă această slujbă!“, a adăugat el.

Un consilier al lui Trump a declarat că președintele a glumit în legătură cu această propunere.

Între timp, The Wall Street Journal a scris că White intenționează să se întâlnească luni cu Trump pentru a discuta oferta.

Postul de purtător de cuvânt al Casei Albe rămâne, deocamdată, vacant. După plecarea lui Karoline Leavitt, în funcție a fost numită Katie Zakaria, care a stat în post doar cinci zile. Trump a demis-o după un briefing nereușit, iar mandatul ei este cel mai scurt din istoria funcției.

Leavitt, care a fost purtător de cuvânt un an și jumătate, a plecat în august, spunând că vrea să petreacă mai mult timp cu copiii ei. Luna aceasta s-a alăturat Fox News, în calitate de comentator.

De ani de zile, White este unul dintre cei mai vizibili aliați ai lui Trump. A vorbit la ultimele trei convenții naționale ale Partidului Republican și a contribuit la câștigarea sprijinului tinerilor bărbați, un grup-cheie de alegători care a ajutat la revenirea lui Trump la Casa Albă.

Trump a lăsat de înțeles că ar putea urma noi schimbări de personal. Vineri, el a demis-o pe Susie Wiles, șefa sa de cabinet de mulți ani, și l-a numit în locul ei pe Stephen Miller, unul dintre cei mai duri și mai loiali colaboratori ai săi, care își va prelua atribuțiile luni.

„Poate că voi face încă niște schimbări“, a declarat Trump vineri pentru CBS News.

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