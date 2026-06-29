Joe Biden îl desființează pe Donald Trump: „Este un ratat, incompetent, corupt și narcisist”

Fostul președinte al SUA, Joe Biden, l-a numit sâmbătă pe actualul președinte Donald Trump „un ratat”, într-un discurs în care a folosit proiectele de transformare a Washingtonului pentru a-l descrie drept incompetent, corupt și narcisist.

Biden a făcut aceste declarații într-un discurs susținut la o gală organizată în Hanover, Maryland, de Partidul Democrat din acest stat, care speră să recâștige controlul asupra Congresului în alegerile legislative din noiembrie, notează The Guardian.

În discursul de aproximativ zece minute, Biden a trecut în revistă mai multe proiecte controversate ale lui Trump din Washington, de la demolarea Aripii de Est a Casei Albe pentru construirea unei săli de bal și amplasarea numelui său pe fațada Centrului Kennedy până la planurile pentru un arc de triumf și renovarea bazinului reflectorizant de la Memorialul Lincoln, afectată ulterior de o invazie de alge.

„Dar nu este vorba doar despre proiectele lui de vanitate” din capitala Statelor Unite, a spus Biden. El a amintit și faptul că administrația Trump încearcă să despăgubească persoane condamnate pentru rolul lor în atacul violent asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, care ulterior au fost grațiate de președinte.

„Ce ratat”, a exclamat Biden după ce a enumerat toate aceste exemple.

Biden a insistat asupra proiectului de renovare a bazinului reflectorizant de la Memorialul Lincoln, afirmând că atribuirea fără licitație a unui contract de 1,7 milioane de dolari unui donator al lui Trump, vecin al acestuia la Mar-a-Lago, este dovada unei probleme mai profunde.

„Reflectă ceva chiar mai grav decât narcisismul și incompetența aflate în centrul acestei administrații”, a spus fostul președinte.

„Este vorba despre corupție – corupție, corupție obraznică și flagrantă”, a declarat fostul președinte. „O corupție la o scară nemaivăzută în istoria Americii, în orice administrație.”

Biden a criticat și relația lui Trump cu Vladimir Putin după invazia rusă în Ucraina din 2022 și l-a acuzat pe actualul președinte de „denaturarea și distrugerea deliberată” a alianței militare NATO, despre care a spus că a fost puternic afectată de războiul început de Statele Unite și Israel împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.

„A diminuat prestigiul nostru în lume mai mult decât orice președinte din istorie”, a spus Biden despre Trump.

Declarațiile lui Biden au fost făcute exact la doi ani după dezbaterea televizată dezastruoasă cu Trump, care a precedat decizia sa de a renunța la candidatura pentru un nou mandat la alegerile prezidențiale din 2024.

Ulterior, Trump a câștigat un al doilea mandat la Casa Albă, învingând-o pe candidata susținută de Biden, vicepreședinta Kamala Harris.

Discursul vine într-o perioadă în care familia Biden a redevenit mai vizibilă pe scena politică. Fosta primă-doamnă Jill Biden și-a publicat pe 2 iunie volumul de memorii„ View from the East Wing” și a declarat că diagnosticul de cancer al soțului său, anunțat în mai 2025, „pune cu adevărat viața în perspectivă”.

Înaintea galei de sâmbătă, Biden adoptase un ton mai conciliant într-un comunicat pregătit pentru eveniment.

„Am crezut întotdeauna că democrația nu este un sport pentru spectatori”, se arată în declarația sa, în care i-a lăudat pe organizatorii politici pentru „bătutul la uși, telefoanele date și munca pe care nimeni nu o vede, dar de care beneficiază toată lumea”.