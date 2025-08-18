search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
Trump anunță eliminarea votului prin corespondență înainte de alegerile din 2026. Democrații se opun măsurii

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni, în cadrul întâlnirilor de la Casa Albă, că va emite un ordin executiv pentru a interzice utilizarea buletinelor de vot prin corespondență și a mașinilor de vot electronic înainte de alegerile intermediare din 2026. Măsura ar favoriza Partidul Republican și ar putea genera multiple contestații în instanță din partea statelor americane.

Democraţii au criticat vehement planul. FOTO: Getty Images/George Frey
Democraţii au criticat vehement planul. FOTO: Getty Images/George Frey

Alegătorii democrați folosesc în mod tradițional votul prin corespondență mai mult decât republicanii, care preferă votul în persoană. Trump a susținut că „voturile prin corespondență sunt corupte” și că o „democrație adevărată” nu poate funcționa prin acest sistem, promițând că decretul este deja în lucru, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres.

Declaraţiile au fost făcute inclusiv în timpul unei conferințe comune la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ulterior, Trump a afirmat că și președintele rus Vladimir Putin ar fi de acord cu eliminarea votului prin corespondență.

Deși el însuși a votat prin corespondență la scrutine anterioare și și-a îndemnat susținătorii să procedeze la fel în 2024, Trump susține de ani de mai mulți ani înlocuirea votului electronic cu buletine pe hârtie şi numărare manuală, metodă pe care oficialii electorali o consideră mai costisitoare, lentă și predispusă la erori.

„Vom începe acest efort, care va fi puternic combătut de către democrați, pentru că ei trișează la niveluri nemaivăzute vreodată, prin semnarea unui ordin executiv care va aduce onestitate în alegerile de la jumătatea mandatului în 2026”, a precizat președintele republican.

Democraţii au criticat vehement planul. Johanna Warshaw, purtătoarea de cuvânt a Asociației Guvernatorilor Democrați, a calificat inițiativa drept „o încercare flagrantă de a reduce la tăcere alegătorii”, subliniind că guvernatorii democrați vor apăra dreptul la vot „în orice circumstanță”.

În prezent, toate statele americane permit o formă de vot prin corespondență. Opt state și Washington D.C. organizează alegerile exclusiv prin corespondență, 28 permit votul fără justificare, iar restul solicită un motiv specific pentru a putea vota astfel, potrivit Conferinţei Naţionale a Legislaturilor Statale.

Alegerile intermediare din 3 noiembrie 2026 vor fi primul test politic major pentru Trump după revenirea la Casa Albă în ianuarie, scrutin în care democraţii speră să recâştige controlul asupra Congresului şi să blocheze agenda republicană.

SUA

