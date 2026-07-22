Băsescu atacă liderii politici: „Orbecăie în decizii” și „aproape că își trădează țara pentru interese mărunte”

Fostul președinte Traian Băsescu lansează un nou atac la adresa liderilor politici, pe care îi acuză că iau decizii în afara Constituției și pun în pericol funcționarea statului. În contextul crizei politice generate de căderea Guvernului Bolojan, Băsescu susține că România traversează „un moment de alertă maximă”.

„Din păcate, nivelul la care sunt liderii politici ai momentului îi face să orbecăie în decizii, îi face să creadă că ce le este bine lor și clientelei lor este bine și pentru țară și cred că pot impune țării decizii care nu sunt constituționale. După părerea mea suntem într-un moment de criză majoră”, a declarat Traian Băsescu, miercuri seară, la B1 TV.

Fostul șef al statului a avertizat că încercarea de a găsi soluții politice în afara cadrului constituțional poate avea consecințe grave.

„Suntem într-un moment de alertă maximă. Oamenii ăștia, politicienii, căutând soluții în afara Constituției, riscă să prăbușească statul, riscă să facă din România un stat fără reguli. Pentru că asta fac ei acum, nu au reguli”, a afirmat Băsescu.

Traian Băsescu a criticat atât PSD, cât și PNL, despre care spune că pun orgoliile și interesele politice înaintea interesului național.

„Și unii, și alții, PSD și partidul breloc PNL, tratează lucrurile prin prisma unor ambiții personale. Dacă nu reușești să lași ambițiile personale deoparte într-un moment de criză majoră, nu ai ce căuta în viața politică”, a declarat fostul președinte.

Acesta a mers și mai departe, afirmând că actualii lideri politici „aproape că își trădează țara pentru niște interese mărunte, orgolii”.

Declarațiile lui Traian Băsescu vin în contextul crizei politice declanșate după adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan și în condițiile în care negocierile pentru formarea unui nou Executiv sunt încă în impas.