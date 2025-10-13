Trump îi cere președintelui israelian să-l grațieze pe Netanyahu, acuzat de corupție

Președintele american Donald Trump i-a cerut luni președintelui israelian Isaac Herzog să îl grațieze pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care este judecat pentru corupție, în timpul discursului ținut în parlamentului israelian, luni.

În timpul discursului de peste o oră, Trump a spus: „Am o idee, domnule preşedinte (Isaac Herzog), de ce să nu-l graţiaţi? Acest pasaj nu era prevăzut în discurs (...). Dar îmi place acest domn. Ne place sau nu, a fost unul dintre cei mai mari preşedinţi pe timp de război. Iar trabucurile şi şampania, cui naiba îi pasă?”. Premierul israelian e vizat de acuzații de fraudă, luare de mită și abuz de încredere. Netanyahu le neagă.

„Eşti un om foarte popular. Ştii de ce? Pentru că ştii cum să câştigi,”, a adăugat Donald Trump adresându-se omologului său.

Netanyahu a fost pus sub acuzare în 2019 în trei cazuri, dintre care unul include primirea a aproape 700.000 de șekeli (210.000 de dolari) în cadouri de la oameni de afaceri, inclusiv șampanie și trabucuri.

Președintele Israelului are un rol în mare parte ceremonial, dar are autoritatea de a grația infractorii condamnați dacă există circumstanțe neobișnuite.

Cu toate acestea, nu a existat nicio hotărâre în procesul îndelungat al lui Netanyahu, care a început în 2020 și a fost întrerupt de mai multe ori pe parcursul a doi ani de război și tulburări în Orientul Mijlociu. Premierul israelian a pledat nevinovat și a negat orice faptă ilegală.

În iunie, Trump a cerut anularea procesului lui Netanyahu, în timă ce acesta din urmă a descris calvarul său juridic drept o vânătoare de vrăjitoare de stânga, menită să răstoarne un lider ales de dreapta.