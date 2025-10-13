În SUA ar putea fi aplicată Legea Insurecției, veche de peste 200 de ani. Armata, scoasă pe străzi pentru combaterea criminalității

JD Vance confirmă că la Casa Albă se ia în considerare în mod serios invocarea legii insurecției din 1807, în timp ce Trump se îndreaptă spre Israel.

Administrația Trump ia în considerare modalități de invocare a puterilor de urgență, inclusiv utilizarea Legii insurecției din 1807, care i-ar permite președintelui să desfășoare trupe pe teritoriul SUA, în cazul unor tulburări majore, scrie The Guardian.

În ciuda opoziției juridice, vicepreședintele JD Vance a confirmat că la Casa Albă se ia serios în considerare această idee. „Președintele analizează toate opțiunile”, a declarat el duminică la emisiunea Meet the Press a NBC News, adăugând că „discutăm despre acest lucru deoarece criminalitatea a scăpat de sub control în orașele noastre”.

Recunoașterea a venit în momentul în care președintele Trump se îmbarca într-un avion spre Ierusalim, unde urmează să țină un discurs la Knesset și să se întâlnească cu familiile ostaticilor care urmează să fie eliberați din Gaza luni, după ce a contribuit la negocierea unui important acord de pace.

Războiul, a proclamat el, „s-a terminat”, adăugând că relațiile din Orientul Mijlociu se vor „normaliza”.

Legea Insurecției din 1807 este o lege federală care permite președintelui să desfășoare armata americană la nivel național sau să federalizeze trupele Gărzii Naționale, pentru a înăbuși ceea ce președintele consideră o insurecție împotriva Statelor Unite.