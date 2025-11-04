Criminalul care a șocat America în 1982, ucigând 13 persoane, a murit în închisoare. Destinul său violent, de la gardian la criminal în masă

După mai bine de patru decenii petrecute în spatele gratiilor, George Banks, criminalul care în 1982 a șocat America ucigând 13 persoane, dintre care cinci erau propriii săi copii, a murit într-un penitenciar din Pennsylvania.

George Banks a murit duminică, 2 noiembrie, în Instituția Corecțională de Stat Phoenix, din Collegeville, Pennsylvania, la vârsta de 83 de ani. Moartea sa, confirmată de Departamentul Corecțional al statului, a fost cauzată de cancer la rinichi, potrivit medicului legist Janine Darby, citată de The New York Times.

Astfel se încheie viața unuia dintre cei mai notorii ucigași în masă ai secolului XX, un om care a transformat ura și suferința într-un coșmar colectiv, ce continuă să impresioneze în continuare, la aproape o jumătate de secol de la crimele sale.

Masacrul care a zguduit Pennsylvania

În zorii zilei de 25 septembrie 1982, liniștea din orășelul Wilkes-Barre, din statul Pennsylvania, a fost spulberată de focuri de armă. Cel care avea să comită una dintre cele mai sângeroase crime în masă din istoria SUA era George Emil Banks, în vârstă de 40 de ani la acea vreme, fost gardian de închisoare și veteran al armatei americane.

Într-o criză violentă de furie și delir, Banks a împușcat mortal 13 persoane, printre care cinci dintre copiii săi.

Masacrul a început chiar în propria locuință, unde bărbatul a ucis trei femei și cinci copii, patru dintre aceștia fiind copiii săi biologici. În timp ce părăsea casa, a tras la întâmplare asupra trecătorilor, omorând o femeie și rănind o alta.

Îmbrăcat într-o uniformă militară și înarmat cu o pușcă AR-15, George Banks a furat o mașină și s-a deplasat spre Heather Highlands, un parc de rulote din Jenkins Township. Acolo și-a continuat seria de crime: și-a ucis un alt fiu dintr-o altă relaţie, pe mama copilului, precum și două rude ale acesteia, una dintre victime fiind un băiețel de doar șapte ani.

Când poliția a ajuns la fața locului, a descoperit o scenă apocaliptică. „Este ca într-un film de groază”, declara Robert Gillespie, procurorul districtual al comitatului Luzerne, după ce a vizitat una dintre scenele crimei.

După câteva ore de confruntare și negocieri, George Banks s-a predat, punând capăt uneia dintre cele mai dramatice zile din istoria statului Pennsylvania.

Cine este George Banks

Născut la 22 iunie 1942, George Emil Banks a avut o copilărie dificilă, într-o familie mixtă din punct de vedere rasial, tată afro-american și mamă albă, fapt care avea să-i marcheze profund psihicul.

După terminarea studiilor, s-a înrolat în armată, însă, la scurt timp după lăsarea la vatră, a comis prima crimă violentă: în 1961, a împușcat mortal un barman în timpul unui jaf armat.

A fost condamnat la închisoare, dar în 1964 a evadat, fiind prins și încarcerat din nou. Eliberat condiționat în 1969, George Banks părea să se redreseze, astfel că, în 1974, guvernatorul democrat Milton Shapp i-a comutat pedeapsa, iar bărbatul a fost angajat ca gardian într-un penitenciar din apropierea orașului Harrisburg.

Totuși, semnele instabilității psihice erau evidente. Cu puțin timp înainte de atacul din 1982, el fusese suspendat din funcție și sfătuit să consulte un psihiatru. Mama sa, Mary Yelland, declara ulterior pentru The New York Times că fiul ei „nu mai era omul de altădată”.

Motivații sumbre și un proces care a zguduit America

La proces, apărătorii lui George Banks au susținut că acesta suferea de tulburări psihice severe și „iluzii rasiale”. Bărbatul, au spus avocaţii, era convins că societatea albă îi disprețuia copiii, pe care îi avea cu femei de rase diferite, și că aceștia ar fi fost condamnați la o viață plină de respingere și discriminare.

„A fost culminarea a 40 de ani de ură rasială”, a declarat George Banks în fața instanței, potrivit relatărilor din The New York Times din 1987.

În final, juriul l-a găsit vinovat de 12 capete de acuzare pentru crimă de gradul întâi și unul pentru crimă de gradul al treilea, iar George Banks a fost condamnat la moarte.

Zeci de ani de apeluri

După condamnare, George Banks a rămas un caz controversat în justiția americană. În 2001, pedeapsa cu moartea i-a fost anulată, dar în 2004 Curtea Supremă a SUA a restabilit-o. Totuși, instanțele din Pennsylvania au dispus o reevaluare psihiatrică, iar în 2006 un judecător a stabilit că George Banks era incompetent mintal pentru a fi executat.

În anii care au urmat, Banks a fost ținut sub observație permanentă. A intrat în greva foamei, a refuzat tratamentele medicale și psihologice și a amenințat în repetate rânduri că se va sinucide.

În 2011, Curtea Supremă din Pennsylvania a decis definitiv că pedeapsa capitală nu va mai fi aplicată, astfel că a fost transformată în închisoare pe viaţă.