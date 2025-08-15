search
Vineri, 15 August 2025
Un deținut condamnat la moarte și-a scos ochii pentru a evita execuția. A ucis doi copii și le-a scos inimile

Publicat:

Un bărbat condamnat la moarte în Texas, pentru uciderea soției și a celor doi copii, a recurs la gesturi șocante în încercarea de a scăpa de pedeapsă: și-a smuls ambii ochi, iar pe unul dintre ei l-a înghițit.

Un deținut condamnat la moarte și-a scos ochii pentru a evita execuția FOTO: Arhivă
Un deținut condamnat la moarte și-a scos ochii pentru a evita execuția FOTO: Arhivă

Andre Thomas, în vârstă de 39 de ani, a fost condamnat la moarte în Texas după ce, în 2004, și-a ucis soția de care era separat, Laura Christine Boren, pe fiul lor de patru ani și pe fiica de 13 luni a acesteia. Potrivit propriilor declarații, bărbatul a susținut în fața polițiștilor că „Dumnezeu i-a poruncit” să comită crimele, crezând că victimele erau demoni. După ce i-a ucis, le-a scos inimile copiilor.

În 2005, a fost găsit vinovat și condamnat automat la moarte. Însă, chiar înainte de proces, în 2004, gardienii l-au găsit în celulă acoperit de sânge, după ce își smulsese un ochi. Mai târziu, într-un alt incident, și-a scos și celălalt ochi și l-a înghițit.

„Guvernul nu îi va mai putea auzi gândurile”

Avocații săi au declarat că Thomas era convins că, dacă își scotea ochii, „guvernul nu îi va mai putea auzi gândurile”. Gesturile i-au provocat orbire totală, potrivit Mirror. După primul incident, a fost tratat într-un centru medical și transferat ulterior la secția psihiatrică a închisorii.

Execuția, suspendată

Execuția lui Andre Thomas fusese programată pentru 5 aprilie 2023, însă judecătorul Jim Fallon a suspendat mandatul de execuție în martie 2023. Decizia a fost luată pentru a le permite avocaților să aducă probe privind starea sa mentală și să demonstreze că nu este apt din punct de vedere legal să fie executat.

În prezent, Thomas rămâne în așteptarea verdictului final privind soarta vieții sale.

SUA

