Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
Filmul evenimentelor în crima din Otopeni. Agenții SIAS l-au capturat pe suspect abia după 12 ore. „Dacă aveam mai multe elemente, am fi ajuns mai repede”

Individul de 28 de ani din Otopeni, suspectat că ar fi omorât copilul concubinei sale, a fost reținut vineri seara, după mai bine de 12 ore de negocieri cu polițiștii și trupele speciale. Echipele de intervenție au ezitat să acționeze în forță. Întreaga acțiune a durat 12 ore. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sâmbătă.

Bărbatul manifesta de mai mult timp un comportament agresiv. FOTO: captură video
Bărbatul manifesta de mai mult timp un comportament agresiv. FOTO: captură video

Bărbatul este acuzat că și-a ucis copilul vitreg, în vârstă de nici trei ani, prin bătaie, pe 23 august, în locuința sa din Otopeni.

Echipele de intervenție au ezitat să acționeze în forță, suspectul amenințând că își va pune capăt zilelor și că va arunca de la balcon celălalt copil, de un an. În cele din urmă, trupele Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale (SIAS) au pătruns prin rapel în apartament și l-au imobilizat, fără ca alte persoane să fie rănite, după aproape 13 ore de negocieri nereușite.

„Am intrat fără să fie vătămată nicio persoană. Sâmbătă dimineaţa am fost anunţati. După necropsie şi verificări care le-am efectuat, aseară am avut certitudinea, după ce am stat de vorbă şi cu mama copilului că este vorba despre un omor. Sigur, dacă aveam mai multe elemente am fi ajuns mai repede”, a declarat Remus-Mugurel Florea, adjunct al Şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, conform observatornews.ro.

Cronologia cazului

23 august: Copilul a fost găsit fără suflare. Mama a declarat inițial că băiețelul ar fi acuzat dureri de burtă cu o zi înainte.

25 august: Rezultatele autopsiei au confirmat că micuțul fusese bătut cu brutalitate, având răni vechi pe corp.

28 august: Mama copilului a recunoscut că partenerul său este autorul faptei.

29 august: Poliția a intervenit, dar suspectul s-a baricadat cu celălalt copil, amenințând cu sinuciderea. Operațiunea s-a încheiat târziu în noapte.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul manifesta de mai mult timp un comportament agresiv față de femeie și copil. Rudele mamei confirmă că violențele erau aproape zilnice, iar tânăra era amenințată să nu reclame abuzurile.

Bărbatul de 28 de ani a fost arestat preventiv sâmbătă, 30 august, fiind acuzat de omor calificat. În această după-amiază, magistraţii au emis un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele bărbatului de 28 de ani. 

historia.ro
