Bărbatul care l-a ucis pe fostul președinte al Parlamentului ucrainean spune că și-a răzbunat astfel fiul mort pe front

Un ucrainean suspectat de asasinarea deputatului Andrii Parubî, un fost preşedinte al Parlamentului ucrainean sâmbătă, a recunoscut crima, însă neagă orice legătură cu Rusia, relatează AFP.

Potrivit unor înregistrări video difuzate de presa ucraineană, el invocă o ”răzbunare personală”.

„Da, recunosc că l-am ucis”, a declarat bărnatul într-o sala de tribunal, scrie News.

El neagă orice colaborare cu Moscova, aşa cum susţin unele publicaţii.

El dă asigurări că este vorba despre o „răzbunare personală pe autoritățile ucrainene”, după uciderea fiului său pe front.

Parubî, în vârstă de 54 de ani, a fost împuşcat mortal sâmbătă în oraşul Lviv, din vestul ţării, caz pe care Zelenski l-a calificat drept „o crimă oribilă” şi „o problemă de securitate într-o ţară aflată în război”.

El a fost preşedinte al parlamentului din aprilie 2016 până în august 2019 şi a fost unul dintre liderii protestelor din 2013-2014 care cereau relaţii mai strânse cu Uniunea Europeană.