La întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a atras atenția printr-un detaliu de vestimentaţie: o cravată în culorile drapelului rusesc, stârnind astfel noi controverse.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a stârnit noi controverse la întâlnirea dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump din 17 octombrie, prin alegerea unei cravate în culorile drapelului Rusiei - albastru, roșu și alb.

În acelaşi timp, batista purtată în buzunarul de la piept avea culorile steagului american, ceea ce a sporit contrastul și a alimentat comentariile jurnaliștilor prezenți la eveniment.

Detaliul vestimentar a fost subliniat în contextul în care, la o întâlnire a celor doi lideri din august, Casa Albă a întrebat oficialii ucraineni dacă președintele Zelenski va purta un costum la întâlnirea din Biroul Oval, o întrebare care reflectă experiențele tensionate din vizita precedentă a liderului ucrainean la Washington, când ținuta sa în stil militar a fost considerată un factor care a contribuit la un fiasco diplomatic.

La întâlnirea de vineri, Trump a lăudat ținuta omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski:

„Cred că arată foarte bine în acest sacou. Da, foarte bine. Sper că oamenii vor observa asta. Este bine, e într-adevăr foarte elegant. Îmi place”, a spus Trump, referindu-se la sacoul negru pe care îl purta Zelenski.

Astfel, vizita de vineri, 17 octombrie, a fost atent urmărită nu doar pentru discuțiile oficiale dintre cei doi președinți, ci și pentru detaliile vestimentare, care continuă să fie percepute ca indicatori subtili ai contextului diplomatic.

Întâlnirea dintre cei doi lideri a început cu o sesiune scurtă în fața presei, după care discuțiile au continuat cu ușile închise.

Vizita președintelui ucrainean în Statele Unite are loc într-un context geopolitic complicat, iar detaliile protocolare, inclusiv cele vestimentare, au fost interpretate ca posibile semnale diplomatice, deşi oficialii nu au oferit explicații cu privire la semnificația cravatei purtate de Pete Hegset.

Conflictul lui Pete Hegset cu presa

Noile controverse legate de imaginea secretarului apărării vin pe fondul tensiunilor dintre Departamentul de Război al SUA (noua denumire a Departamentului Apărării) și marile instituții media, cărora le-au fost retrase acreditările pentru că au refuzat să accepte noile reguli privind accesul presei la sediul Pentagonului impuse de Pete Hegset.

Noile norme, introduse în septembrie de Pete Hegseth, limitează accesul fizic al jurnaliștilor în incinta instituției, dar mai ales accesul la informaţii şi stabilesc că aceştia nu au voie să publice nimic înainte de a primi acordul unui expert al Pentagonului.

Printre instituțiile care au rămas fără acreditări se numără publicații de prestigiu precum New York Times, Washington Post, Politico, agențiile Reuters și Associated Press, dar și televiziuni majore ca ABC, CBS, CNN, NBC și chiar Fox News – postul unde Hegset a activat ca analist înainte de a fi numit la conducerea Pentagonului.

Singura instituție media care a acceptat noile condiții este postul conservator One America News.

În aces context, vă reamintim şi faptul că, sub conducerea lui Pete Hegseth, Pentagonul a renunțat și la conferințele săptămânale, dar și la informările detaliate despre operațiunile militare, precum recentele atacuri din Marea Caraibilor asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri.