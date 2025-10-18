search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Video „Gata cu împușcăturile”. Mesajul lui Trump după întâlnirea cu Zelenski: „Granițele să se oprească acolo unde sunt”

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Donald Trump a declarat, după întâlnirea cu Volodimir Zeleneski, că Statele Unite ar prefera ca războiul să se încheie și că soluția nu constă în trimiterea de rachete, ci în reluarea negocierilor de pace. „Mii de oameni mor în fiecare săptămână –gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace”, a spus liderul american.

Trump și Zelenski, la Casa Albă FOTO: Profimedia
Trump și Zelenski, la Casa Albă FOTO: Profimedia

„Întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost foarte interesantă și cordială, dar i-am spus, așa cum l-am sfătuit insistent și pe președintele Putin, că este timpul să încetăm crimele și să facem o înțelegere! Destul sânge a fost vărsat, granițele au fost definite prin război și forță. Trebuie să se oprească acolo unde sunt. Să revendice victoria amândoi, istoria să decidă! Gata cu împușcăturile, gata cu morțile, gata cu cheltuielile uriașe și nejustificate. Mii de oameni mor în fiecare săptămână – gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace!”, a scris Donald Trump pe platforma sa, Truth Social, la scurt timp după întrevederea cu Volodimir Zelenski.

Trump a ezitat în fața solicitării Ucrainei pentru rachete de tip Tomahawk cu rază lungă de acțiune, afirmând că „am prefera să nu fie nevoie de rachete Tomahawk” și că ar vrea ca Ucraina și Rusia „să reia negocierile de pace” în loc să accelereze livrările de armament, potrivit New York Times.

Discuția dintre cei doi lideri a durat peste două ore la Washington. Potrivit unor surse apropiate administrației americane, Zelenski a încercat să-l convingă pe Trump că livrările suplimentare de arme sunt singura modalitate de a forța Rusia să negocieze serios, scrie nytimes.

În schimb, președintele american a insistat asupra „unei soluții rapide și pașnice”, promițând că își va folosi influența pentru a obține un armistițiu.

Trump a confirmat că intenționează să se întâlnească în următoarele săptămâni cu Vladimir Putin la Budapesta, precizând că ar putea avea „o dublă întâlnire” – separat cu liderul rus și cu cel ucrainean.

„Acești doi lideri nu se plac unul pe celălalt și vrem să facem astfel încât lucrurile să fie confortabile pentru toată lumea”, a spus Trump, adăugând că „pacea este posibilă doar dacă ambele părți se opresc acum”, a spus Trump.

Între timp, Kremlinul a avertizat Washingtonul că introducerea unor noi arme americane în Ucraina ar reprezenta „o escaladare serioasă” a conflictului.

SUA

