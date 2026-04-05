Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
SUA își consumă rapid arsenalul strategic în războiul cu Iranul. Rachetele pregătite pentru descurajarea Chinei, redirecționate în Orientul Mijlociu

Război în Orientul Mijlociu
Statele Unite folosesc într-un ritm accelerat muniții strategice în conflictul cu Iranul, inclusiv rachete concepute inițial pentru un posibil scenariu de confruntare cu China, relatează Bloomberg, citând surse apropiate situației.

SUA au folosit multe rachete Tomahawk pentru a lovi Iranul/FOTO:Getty Images
Potrivit acestora, Washingtonul ar fi direcționat aproape întregul stoc de rachete de tip JASSM-ER către Orientul Mijlociu. După finalizarea transferurilor, în depozitele globale ar mai rămâne sub 20% din stocul inițial — aproximativ 425 de unități dintr-un total de 2.300.

Arme de vârf, consumate în ritm accelerat

JASSM-ER este una dintre cele mai avansate rachete de croazieră „aer-sol” din arsenalul american, capabilă să lovească ținte la peste 965 de kilometri, cu o precizie ridicată și o semnătură radar redusă. Concepută pentru a distruge obiective bine apărate fără a expune aeronavele, această armă este considerată esențială într-un eventual conflict cu China în Pacific.

Fiecare rachetă costă aproximativ 1,5 milioane de dolari.

Rezervele pentru Pacific, golite

Decizia de redistribuire a fost luată la finalul lunii martie, când rachete din baze americane și din alte regiuni au fost mutate către zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), inclusiv către baza britanică RAF Fairford.

Consecințele sunt semnificative: stocurile rămase ar fi suficiente pentru un singur raid major, echivalentul unei misiuni desfășurate de 17 bombardiere B-1B. În plus, alte aproximativ 75 de rachete sunt considerate nefuncționale.

În total, împreună cu versiunea mai veche JASSM, SUA au consumat sau alocat deja aproximativ două treimi din rezervele acestui tip de armament.

Costuri uriașe într-un timp record

În primele patru săptămâni ale războiului, început pe 28 februarie, forțele americane ar fi lansat peste 1.000 de rachete JASSM-ER — o cifră considerabilă comparativ cu alte operațiuni militare recente.

De asemenea, rachetele Tomahawk sunt folosite intensiv: peste 850 de unități ar fi fost lansate în aceeași perioadă. Înainte de conflict, SUA aveau între 3.000 și 4.000 de astfel de rachete în stoc.

Problema majoră: ritmul de producție este mult sub nivelul consumului. Compania RTX Corporation produce aproximativ 100 de rachete Tomahawk pe an, ceea ce ridică semne de întrebare privind capacitatea de refacere rapidă a arsenalului.

Trump revine cu ultimatumul dat Iranului: „48 de ore înainte să dezlănţui iadul asupra lor”

Pierderi pe front și presiune pe apărare

În ciuda afirmațiilor privind slăbirea sistemului de apărare aeriană iranian, forțele americane și aliații lor continuă să înregistreze pierderi. Un avion de luptă F-15E, un A-10 și două elicoptere de salvare ar fi fost lovite, iar peste 12 drone MQ-9 au fost doborâte.

La rândul său, Iranul a lansat peste 1.600 de rachete balistice și aproximativ 4.000 de drone kamikaze de tip „Shahed”. Pentru a contracara aceste atacuri, ar fi necesare cel puțin 3.200 de rachete interceptoare, ceea ce generează un deficit major de sisteme de apărare aeriană.

Producția, în urma nevoilor de război

Datele din industrie indică un dezechilibru alarmant:

-Lockheed Martin produce anual sub 400 de rachete JASSM-ER în regim normal și până la 860 în condiții maxime.

-Sistemele Patriot PAC-3 sunt fabricate în aproximativ 650 de unități anual, cu planuri de creștere până în 2030.

-Sistemele THAAD sunt produse în mai puțin de 100 de unități pe an.

-Rachetele Tomahawk rămân limitate la circa 100 de unități anual.

Deși SUA au investit masiv în producția acestor arme în ultimii ani, ritmul actual nu poate compensa consumul accelerat generat de conflict.

Noi amenințări din partea lui Trump

Pe fondul escaladării, președintele Donald Trump a declarat că, în următoarele „două-trei săptămâni”, Iranul ar putea fi „readus în epoca de piatră”, fără a oferi detalii concrete.

În paralel, Washingtonul a trimis trupe terestre în regiune, inclusiv pușcași marini și unități aeropurtate. Analiștii discută deja despre o posibilă operațiune vizând insula Kharg — principalul terminal petrolier iranian din Golful Persic.

Semne de întrebare privind strategia militară

Șeful Statului Major Reunit, generalul Dan Caine, a confirmat că bombardierele B-52 efectuează deja zboruri deasupra Iranului, semn că spațiul aerian ar fi suficient de sigur pentru utilizarea bombelor ghidate mai ieftine.

Totuși, analiștii atrag atenția că această evoluție ridică întrebări: dacă bombardierele lente sunt folosite abia acum, înseamnă că, până recent, SUA au depins în mod semnificativ de lovituri de la distanță — adică exact de rachetele scumpe ale căror stocuri se epuizează rapid.

În acest context, războiul din Orientul Mijlociu nu mai este doar o confruntare regională, ci un test major pentru capacitatea militară și industrială a Statelor Unite — cu implicații directe asupra echilibrului de putere la nivel global.

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regale la slujba de Paște
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?