SUA își consumă rapid arsenalul strategic în războiul cu Iranul. Rachetele pregătite pentru descurajarea Chinei, redirecționate în Orientul Mijlociu

Statele Unite folosesc într-un ritm accelerat muniții strategice în conflictul cu Iranul, inclusiv rachete concepute inițial pentru un posibil scenariu de confruntare cu China, relatează Bloomberg, citând surse apropiate situației.

Potrivit acestora, Washingtonul ar fi direcționat aproape întregul stoc de rachete de tip JASSM-ER către Orientul Mijlociu. După finalizarea transferurilor, în depozitele globale ar mai rămâne sub 20% din stocul inițial — aproximativ 425 de unități dintr-un total de 2.300.

Arme de vârf, consumate în ritm accelerat

JASSM-ER este una dintre cele mai avansate rachete de croazieră „aer-sol” din arsenalul american, capabilă să lovească ținte la peste 965 de kilometri, cu o precizie ridicată și o semnătură radar redusă. Concepută pentru a distruge obiective bine apărate fără a expune aeronavele, această armă este considerată esențială într-un eventual conflict cu China în Pacific.

Fiecare rachetă costă aproximativ 1,5 milioane de dolari.

Rezervele pentru Pacific, golite

Decizia de redistribuire a fost luată la finalul lunii martie, când rachete din baze americane și din alte regiuni au fost mutate către zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), inclusiv către baza britanică RAF Fairford.

Consecințele sunt semnificative: stocurile rămase ar fi suficiente pentru un singur raid major, echivalentul unei misiuni desfășurate de 17 bombardiere B-1B. În plus, alte aproximativ 75 de rachete sunt considerate nefuncționale.

În total, împreună cu versiunea mai veche JASSM, SUA au consumat sau alocat deja aproximativ două treimi din rezervele acestui tip de armament.

Costuri uriașe într-un timp record

În primele patru săptămâni ale războiului, început pe 28 februarie, forțele americane ar fi lansat peste 1.000 de rachete JASSM-ER — o cifră considerabilă comparativ cu alte operațiuni militare recente.

De asemenea, rachetele Tomahawk sunt folosite intensiv: peste 850 de unități ar fi fost lansate în aceeași perioadă. Înainte de conflict, SUA aveau între 3.000 și 4.000 de astfel de rachete în stoc.

Problema majoră: ritmul de producție este mult sub nivelul consumului. Compania RTX Corporation produce aproximativ 100 de rachete Tomahawk pe an, ceea ce ridică semne de întrebare privind capacitatea de refacere rapidă a arsenalului.

Trump revine cu ultimatumul dat Iranului: „48 de ore înainte să dezlănţui iadul asupra lor”

Pierderi pe front și presiune pe apărare

În ciuda afirmațiilor privind slăbirea sistemului de apărare aeriană iranian, forțele americane și aliații lor continuă să înregistreze pierderi. Un avion de luptă F-15E, un A-10 și două elicoptere de salvare ar fi fost lovite, iar peste 12 drone MQ-9 au fost doborâte.

La rândul său, Iranul a lansat peste 1.600 de rachete balistice și aproximativ 4.000 de drone kamikaze de tip „Shahed”. Pentru a contracara aceste atacuri, ar fi necesare cel puțin 3.200 de rachete interceptoare, ceea ce generează un deficit major de sisteme de apărare aeriană.

Producția, în urma nevoilor de război

Datele din industrie indică un dezechilibru alarmant:

-Lockheed Martin produce anual sub 400 de rachete JASSM-ER în regim normal și până la 860 în condiții maxime.

-Sistemele Patriot PAC-3 sunt fabricate în aproximativ 650 de unități anual, cu planuri de creștere până în 2030.

-Sistemele THAAD sunt produse în mai puțin de 100 de unități pe an.

-Rachetele Tomahawk rămân limitate la circa 100 de unități anual.

Deși SUA au investit masiv în producția acestor arme în ultimii ani, ritmul actual nu poate compensa consumul accelerat generat de conflict.

Noi amenințări din partea lui Trump

Pe fondul escaladării, președintele Donald Trump a declarat că, în următoarele „două-trei săptămâni”, Iranul ar putea fi „readus în epoca de piatră”, fără a oferi detalii concrete.

În paralel, Washingtonul a trimis trupe terestre în regiune, inclusiv pușcași marini și unități aeropurtate. Analiștii discută deja despre o posibilă operațiune vizând insula Kharg — principalul terminal petrolier iranian din Golful Persic.

Semne de întrebare privind strategia militară

Șeful Statului Major Reunit, generalul Dan Caine, a confirmat că bombardierele B-52 efectuează deja zboruri deasupra Iranului, semn că spațiul aerian ar fi suficient de sigur pentru utilizarea bombelor ghidate mai ieftine.

Totuși, analiștii atrag atenția că această evoluție ridică întrebări: dacă bombardierele lente sunt folosite abia acum, înseamnă că, până recent, SUA au depins în mod semnificativ de lovituri de la distanță — adică exact de rachetele scumpe ale căror stocuri se epuizează rapid.

În acest context, războiul din Orientul Mijlociu nu mai este doar o confruntare regională, ci un test major pentru capacitatea militară și industrială a Statelor Unite — cu implicații directe asupra echilibrului de putere la nivel global.