Analiză Iranul duce un război mai inteligent pe măsură ce își epuizează stocurile de rachete

Rata atacurilor iraniene în Orientul Mijlociu s-a stabilizat după o scădere abruptă la începutul războiului, arată noi date, relatează The Telegraph, potrivit Yahoo News.

Potrivit experților, această tendință este un indiciu al faptului că Teheranul se adaptează la atacurile susținute ale SUA și Israelului, reușind să-și ascundă lansatoarele, să-și conserve arsenalul și să fie selectiv în alegerea țintelor.

La începutul conflictului, Iranul a lansat sute de rachete balistice. În câteva zile, numărul mediu de atacuri a scăzut semnificativ, pe măsură ce forțele americane și israeliene au distrus situri de lansare.

Marți, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că „puterea de foc americană este în creștere” în timp ce cea a Iranului „scade”.

În ciuda declinului inițial, numărul atacurilor iraniene a atins acum o fază de platou. Analiștii avertizează că SUA s-ar putea confrunta cu randamente în scădere, pe măsură ce forțele iraniene se adaptează și își ascund lansatoarele.

Tendința sugerează, de asemenea, că Iranul își conservă arsenalul rămas, economisind rachetele mai sofisticate și concentrându-se pe lovituri precise asupra țintelor cu valoare ridicată.

Datele colectate de Silverado Policy Accelerator, un think tank, arată că, în prima zi a războiului, mediile pe trei zile înregistrau 567 de drone și 215 rachete lansate de Iran. Cifrele se bazează pe date publicate de Forțele de Apărare Israeliene (IDF) și guvernele statelor din Golf.

La o săptămână de la începutul conflictului, pe 6 martie, media atacurilor scăzuse la 40 de rachete și 155 de drone, pe măsură ce forțele SUA și Israelului au distrus un număr mare de lansatoare și alte active militare. Până pe 15 martie, IDF a raportat că 70% dintre lansatoarele de rachete balistice ale Iranului au fost distruse. Pe 26 martie, președintele american Donald Trump a declarat că aproximativ 90% din sistemele de lansare și rachete ale regimului au fost dezactivate.

Dmitri Alperovitch, fondatorul Silverado, a explicat că, deși „au existat unele vârfuri”, numărul rachetelor iraniene a fost în medie „mai mult sau mai puțin” între 30 și 35 pe zi începând cu 11 martie. Lansările de drone au rămas constante între 65 și 70 în aceeași perioadă.

„În acest moment pare a fi un ritm constant,” a spus acesta pentru The Telegraph. „Cred că capacitatea lor de lansare a fost afectată la început, dar probabil că își conservă ceea ce mai au au.”

Hegseth a subliniat, de asemenea, că SUA au „tot mai multe opțiuni”, evidențiind 200 de lovituri dinamice efectuate luni noaptea, în care piloții au primit informații în timp real în timpul zborului.

„Cred că, dacă țintirea americană se schimbă și devine mai dinamică, săptămâna viitoare va fi crucială pentru a vedea dacă va duce la o scădere constantă a lansărilor,” a comentat Alperovitch.

Philip Ingram, analist în domeniul apărării și fost colonel în serviciile de informații militare britanice, apreciază la rândul său că forțele iraniene probabil protejează unele lansatoare mobile rămase printr-o strategie de tip „shoot-and-scoot” (lansează și mută rapid).

„Dacă ajungi într-o poziție în care iranienii ascund cu grijă lansatoarele și rachetele, atunci este foarte greu să le ataci,” a explicat Ingram pentru The Telegraph. „Este un joc al randamentelor descrescătoare. La început erau multe ținte și erau ușor de lovit; acum sunt mai puține și iranienii sunt mai buni la a le ascunde. Va trebui să se aloce mai mult timp pentru a identifica locația lor și să se asigure că au aeronavele și armele potrivite pentru a le distruge.”

Iranul ochește ținte de mare valoare

Deși Iranul lovește mai rar, pare să vizeze în special ținte de mare valoare. Săptămâna trecută, forțele iraniene au distrus un avion american E-3 Sentry de avertizare și control aerian la baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită. În ultimele săptămâni, Iranul a vizat sisteme radar americane, infrastructură critică de petrol și gaze din Golf, precum și facilități energetice din Israel.

Kelly Grieco, cercetător principal la Stimson Center din Washington, a explicat că Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) pare să fi făcut o „alegere deliberată” de a-și schimba strategia, optând pentru „lovituri mai mici, mai precis țintite, asupra unor ținte specifice de mare valoare.”

Grieco a criticat Comandamentul Central al SUA pentru că s-a concentrat prea mult pe volumul loviturilor ca măsură a succesului. Ea a declarat pentru The Telegraph: „Partea cealaltă a poveștii este că, în mod clar, un număr relativ constant [de rachete și drone] pot fi lansate în fiecare zi – cu unele variații – dar se încadrează într-un registru. Aceasta ar putea fi pur și simplu capacitatea reziduală pe care Israelul și SUA nu o pot găsi și distruge, și ar putea fi din ce în ce mai greu deoarece adversarul se adaptează. Dacă aceasta este cantitatea reziduală, este totuși foarte problematică, menținând Strâmtoarea Ormuz închisă, distrugând aeronave scumpe și perturbând modul de viață din Golf.”

Benjamin Friedman, director de politici la Defense Priorities din Washington, e de părere că Teheranul își conservă rachetele „pentru a continua să provoace daune și a prelungi conflictul.” El a adăugat că abilitatea Iranului de a menține atacuri constante „arată limitele războiului modern”, arătând că puterea aeriană singură nu poate suprima complet adversarul.

Doar oficialii de rang înalt ai IRGC cunosc probabil dimensiunea arsenalului Iranului, astfel că nimeni nu poate prezice cu exactitate momentul în care stocurile vor fi epuizate. „Chiar nu știu cât va dura – dar un lucru este sigur: este puțin probabil să poată reface și reconstrui rachetele în condițiile actuale”, a spus Friedman.