Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Analiză Iranul duce un război mai inteligent pe măsură ce își epuizează stocurile de rachete

Război în Orientul Mijlociu
Rata atacurilor iraniene în Orientul Mijlociu s-a stabilizat după o scădere abruptă la începutul războiului, arată noi date, relatează The Telegraph, potrivit Yahoo News.

Bombardiere americane B-52H folosite în războiul cu Iranul FOTO PROFIMEDIA
Potrivit experților, această tendință este un indiciu al faptului că Teheranul se adaptează la atacurile susținute ale SUA și Israelului, reușind să-și ascundă lansatoarele, să-și conserve arsenalul și să fie selectiv în alegerea țintelor.

La începutul conflictului, Iranul a lansat sute de rachete balistice. În câteva zile, numărul mediu de atacuri a scăzut semnificativ, pe măsură ce forțele americane și israeliene au distrus situri de lansare.

Marți, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că „puterea de foc americană este în creștere” în timp ce cea a Iranului „scade”.

În ciuda declinului inițial, numărul atacurilor iraniene a atins acum o fază de platou. Analiștii avertizează că SUA s-ar putea confrunta cu randamente în scădere, pe măsură ce forțele iraniene se adaptează și își ascund lansatoarele.

Tendința sugerează, de asemenea, că Iranul își conservă arsenalul rămas, economisind rachetele mai sofisticate și concentrându-se pe lovituri precise asupra țintelor cu valoare ridicată.

Datele colectate de Silverado Policy Accelerator, un think tank, arată că, în prima zi a războiului, mediile pe trei zile înregistrau 567 de drone și 215 rachete lansate de Iran. Cifrele se bazează pe date publicate de Forțele de Apărare Israeliene (IDF) și guvernele statelor din Golf.

La o săptămână de la începutul conflictului, pe 6 martie, media atacurilor scăzuse la 40 de rachete și 155 de drone, pe măsură ce forțele SUA și Israelului au distrus un număr mare de lansatoare și alte active militare. Până pe 15 martie, IDF a raportat că 70% dintre lansatoarele de rachete balistice ale Iranului au fost distruse. Pe 26 martie, președintele american Donald Trump a declarat că aproximativ 90% din sistemele de lansare și rachete ale regimului au fost dezactivate.

Dmitri Alperovitch, fondatorul Silverado, a explicat că, deși „au existat unele vârfuri”, numărul rachetelor iraniene a fost în medie „mai mult sau mai puțin” între 30 și 35 pe zi începând cu 11 martie. Lansările de drone au rămas constante între 65 și 70 în aceeași perioadă.

„În acest moment pare a fi un ritm constant,” a spus acesta pentru The Telegraph. „Cred că capacitatea lor de lansare a fost afectată la început, dar probabil că își conservă ceea ce mai au au.”

Hegseth a subliniat, de asemenea, că SUA au „tot mai multe opțiuni”, evidențiind 200 de lovituri dinamice efectuate luni noaptea, în care piloții au primit informații în timp real în timpul zborului.

Armata israeliană, aproape de a neutraliza jumătate dintre lansatoarele de rachete balistice ale Iranului. Pericolul, însă, persistă

„Cred că, dacă țintirea americană se schimbă și devine mai dinamică, săptămâna viitoare va fi crucială pentru a vedea dacă va duce la o scădere constantă a lansărilor,” a comentat Alperovitch.

Philip Ingram, analist în domeniul apărării și fost colonel în serviciile de informații militare britanice, apreciază la rândul său că forțele iraniene probabil protejează unele lansatoare mobile rămase printr-o strategie de tip „shoot-and-scoot” (lansează și mută rapid).

„Dacă ajungi într-o poziție în care iranienii ascund cu grijă lansatoarele și rachetele, atunci este foarte greu să le ataci,” a explicat Ingram pentru The Telegraph. „Este un joc al randamentelor descrescătoare. La început erau multe ținte și erau ușor de lovit; acum sunt mai puține și iranienii sunt mai buni la a le ascunde. Va trebui să se aloce mai mult timp pentru a identifica locația lor și să se asigure că au aeronavele și armele potrivite pentru a le distruge.”

Iranul ochește ținte de mare valoare

Deși Iranul lovește mai rar, pare să vizeze în special ținte de mare valoare. Săptămâna trecută, forțele iraniene au distrus un avion american E-3 Sentry de avertizare și control aerian la baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită. În ultimele săptămâni, Iranul a vizat sisteme radar americane, infrastructură critică de petrol și gaze din Golf, precum și facilități energetice din Israel.

Kelly Grieco, cercetător principal la Stimson Center din Washington, a explicat că Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) pare să fi făcut o „alegere deliberată” de a-și schimba strategia, optând pentru „lovituri mai mici, mai precis țintite, asupra unor ținte specifice de mare valoare.”

Grieco a criticat Comandamentul Central al SUA pentru că s-a concentrat prea mult pe volumul loviturilor ca măsură a succesului. Ea a declarat pentru The Telegraph: „Partea cealaltă a poveștii este că, în mod clar, un număr relativ constant [de rachete și drone] pot fi lansate în fiecare zi – cu unele variații – dar se încadrează într-un registru. Aceasta ar putea fi pur și simplu capacitatea reziduală pe care Israelul și SUA nu o pot găsi și distruge, și ar putea fi din ce în ce mai greu deoarece adversarul se adaptează. Dacă aceasta este cantitatea reziduală, este totuși foarte problematică, menținând Strâmtoarea Ormuz închisă, distrugând aeronave scumpe și perturbând modul de viață din Golf.”

Benjamin Friedman, director de politici la Defense Priorities din Washington, e de părere că Teheranul își conservă rachetele „pentru a continua să provoace daune și a prelungi conflictul.” El a adăugat că abilitatea Iranului de a menține atacuri constante „arată limitele războiului modern”, arătând că puterea aeriană singură nu poate suprima complet adversarul.

Doar oficialii de rang înalt ai IRGC cunosc probabil dimensiunea arsenalului Iranului, astfel că nimeni nu poate prezice cu exactitate momentul în care stocurile vor fi epuizate. „Chiar nu știu cât va dura – dar un lucru este sigur: este puțin probabil să poată reface și reconstrui rachetele în condițiile actuale”, a spus Friedman.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regală la slujba de Paște
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?