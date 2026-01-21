Când a vândut Danemarca o insulă către SUA și cum a devenit refugiul lui Epstein. Povestea insulei St. James

În 1917, prin Tratatul Insulelor Virgine Daneze, Statele Unite au cumpărat Insulele Virgine Americane, inclusiv ceea ce avea să devină mai târziu insula lui Jeffrey Epstein.

În urmă mai bine de un secol când SUA au plătit aproximativ 25 de milioane de dolari pentru Insulele Virgine Americane, care anterior erau deținute de Danemarca, scrie metro.co.uk.

O parte a înțelegerii a presupus ca SUA să recunoască suveranitatea Danemarcei asupra Groenlandei.

Insulele Virgine Americane sunt formate din aproximativ 50 de insule, cele mai mari fiind St. Croix, St. John și St. Thomas.

Însă una dintre insulele mai mici, acum cunoscută drept Little St. James, a fost cumpărată de Jeffrey Epstein pentru echivalentul a 12,3 milioane de dolari astăzi. Ulterior, el a cumpărat și Great St. James în 2016, pentru 22 de milioane de dolari.

Într-o întâlnire de afaceri din 2012, Epstein a declarat că Insulele Virgine Americane sunt „perfecte” datorită izolării lor.

Procurorul general al Insulelor Virgine Americane a descris ulterior insula ca fiind „ascunzătoarea perfectă și refugiu pentru traficul de tinere femei și fete minore, pentru servitute sexuală, abuz asupra copiilor și agresiune sexuală”.

Un utilizator de pe X a observat: „Afacerea din 1917 a fost un dezastru. Danemarca a folosit dorința SUA de a cumpăra Insulele Virgine pentru a ne forța să le recunoaștem «suveranitatea» asupra Groenlandei.

Acum suntem blocați cu moștenirea Little Saint James, în timp ce China și Rusia își îndreaptă privirile spre Arctică. Cumpără acum sau pierzi pentru totdeauna.”

Trump a declarat în repetate rânduri că vrea să cumpere Groenlanda, mai mult de un secol după tratatul din 1917, pentru a securiza regiunea arctică împotriva amenințărilor ruse și chineze.

Controlul asupra Groenlandei ar oferi unei națiuni un avanpost într-un coridor naval vital care leagă Oceanul Atlantic de Arctică.

Trump se interesează de insulă încă din 2019, dar nu este primul președinte care a dorit-o.

SUA au încercat să o cumpere în 1846 și din nou în 1946 – pentru echivalentul a 970 de milioane de lire sterline – în contextul Războiului Rece.

În baza unui acord mai puțin cunoscut din timpul Războiului Rece, SUA au construit baza militară Thule Air Base într-un colț îndepărtat al Groenlandei.