Luni, 9 Februarie 2026
Criză politică în Marea Britanie. Liderul laburiștilor din Scoția cere demisia lui Starmer. Încă o demisie în cabinetul premierului britanic

Publicat:
Ultima actualizare:

Directorul de comunicare al cabinetului premierului britanic Keir Starmer, Tim Allan, a demisionat luni, în contextul scandalului iscat de legăturile dintre fostul ambasador britanic la Washington Peter Mandelson şi infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează Reuters. Anunțul demisiei vine după la o zi după cea a şefului de cabinet Morgan McSweeney. Șeful Partidului Laburist din Scoția, Anas Sarwar, a cerut demisia premierului britanic.

FOTO AFP
FOTO AFP

„Am decis să demisionez pentru a permite construirea unei noi echipe la (Downing Street) nr.10. Îi doresc tot succesul prim-ministrului şi echipei sale”, a transmis Allan într-un comunicat. El deține funcția din septembrie anul trecut.

Drept răspuns, premierul britanic a transmis luni un mesaj angajaților din cabinetul său.

„Trebuie să dovedim că politica poate fi o forţă a binelui. Cred acest lucru. Mergem înainte cu încredere întrucât continuăm să schimbăm ţara”, a spus şeful executivului britanic.

Fost consilier al premierului Tony Blair între 1992 şi 1998, este fondatorul uneia una dintre cele mai cunoscute firme britanice de consultanţă în afaceri publice

Duminică și-a anunțat demisia şeful de cabinet al lui Starmer, Morgan McSweeney, cel creditat pentru repoziţionarea Partidului Laburist în centru şi la propulsarea premierului britanic la conducerea formaţiunii.

Apropiat al lui Peter Mandelson (72 de ani), acesta a fost acuzat că, la finalul lui 2024, a recomandat desemnarea acestuia ca ambasador la Washington.

Mandelson a fost destituit din funcţie în septembrie 2025 după ce au fost publicate documente ce detaliau amploarea legăturilor sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, decedat în închisoare în 2019.

Potrivit documentelor din dosarul Epstein publicate recent de Departamentul Justiţiei american, în 2009, pe când era ministru al comerţului în guvernul britanic condus de Gordon Brown, Mandelson i-a forwardat un e-mail guvernamental intern lui Epstein. Mesajul conţinea o analiză realizată de un consilier cu privire la situaţia economică şi adresată premierului Brown, dar avându-l ca destinatar şi pe Peter Mandelson.

Într-un alt e-mail, dezvăluit de publicaţia britanică Financial Times, Peter Mandelson pare să îi sugereze lui Jeffrey Epstein să ceară patronului lui JPMorgan să îl „ameninţe uşor” pe ministrul britanic al finanţelor pentru a reduce taxa pe bonusurile bancherilor.

Acesta a părăsit Partidul Laburist, unde a fost o figură marcantă, iar marți a anunţat că renunţă la postul de membru al Camerei Lorzilor (camera superioară a parlamentului britanic).

El ar fi primit bani de la Jeffrey Epstein în mai multe rânduri la începutul anilor 2000, conform documentelor publicate de Departamentul american al Justiţiei.

Șeful Partidului Laburist din Scoția, Anas Sarwar, a cerut demisia premierului britanic

Într-o conferință de presă, Anas Sarwar, șeful laburiștilor scoțieni, a declarat că „este momentul ca distragerea atenției să înceteze. Scoțienii tânjesc după un guvern competent”.

Starmer este „un om decent”, dar, în ciuda faptului că a promis că guvernarea sa va fi diferită, „s-au întâmplat prea multe”. Sarwar a precizat că a vorbit cu premierul britanic înainte de conferința de presă. „Este clar că noi doi nu suntem de acord”.

În replică, un purtător de cuvânt al Downing Street a transmis că Starmer este hotărât să-și ducă mandatul până la capăt, „în baza votului exprimat de britanici pentru schimbare”.

Miniștri britanici s-au raliat în spatele lui Starmer

Rachel Reeves, secretara Finanțelor, dar și David Lammy, secretarul Justiției, au transmis mesaje de susținere pentru Starmer. Secretarul pentru Locuințe a scris că premierul „a condus partidul spre victorie și a câștigat un mandat pentru schimbare”. Secretarul Apărării a afirmat, la rândul lui, că „oamenii se așteaptă să ne continuăm treaba”.

Liderul laburiștilor din Scoția a spus că loialitatea sa este în primul rând față de Scoția și susține că guvernul lui Starmer a eșuat în special în politicile sanitare și în rezolvarea crizei locuințelor.

„Este atât de evident că avem nevoie disperată de o schimbare în Scoția, iar în trei luni, oportunitatea de a scăpa de un guvern laburist eșuat este una prea importantă pentru a fi ratată.

Nu putem permite ca eșecurile în inima Downing Street să însemne continuarea acestora aici, în Scoția, deoarece alegerile din mai nu sunt lipsite de consecințe pentru viața scoțienilor.

Sarwar a declarat că nu susține un anume candidat care să-l înlocuiască pe Starmer.

„Nu este vorba despre parlamentari versus deputați, ci despre ce este corect pentru Scoția și pentru cabinetul britanic, pentru Downing Street, este treaba Partidului Laburist din Marea Britanie să decidă orice proces, orice calendar și ce urmează”.

