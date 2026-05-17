Congresmanii americani condamnă decizia Pentagonului de a anula detașarea trupelor în Polonia, calificând-o drept „ilegală”

Decizia Pentagonului de a anula brusc desfășurarea a aproximativ 4.000 de militari americani în Polonia a provocat un val de critici dure în Congresul SUA, unde atât republicanii, cât și democrații acuză administrația americană că a luat măsura fără consultări și cu încălcarea procedurilor legale.

Scandalul a izbucnit după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a blocat rotația planificată a trupelor din Texas, care urmau să fie trimise pentru nouă luni în Polonia — una dintre cele mai importante țări de pe flancul estic al NATO și principal punct strategic în apropierea graniței cu Ucraina.

Pentagonul a încercat să minimalizeze controversa. Purtătorul de cuvânt al instituției, Sean Parnell, a declarat că decizia a rezultat în urma unui „proces complex și multistratificat de evaluare” și că nu a fost una luată pe neașteptate.

Explicația nu i-a convins însă pe aleșii americani.

„Asta este o absurditate”, a reacționat congresmanul republican Don Bacon, într-un mesaj publicat pe platforma X. „În primul rând, Polonia nu a fost notificată. Lideri de rang înalt m-au contactat ieri și mi-au spus că au fost luați complet prin surprindere.”

În timpul audierilor din Comisia pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților, desfășurate pe 15 mai, Bacon a criticat extrem de dur decizia Pentagonului.

„Este o palmă dată Poloniei“

„Este o palmă dată Poloniei, o palmă dată aliaților noștri baltici și o palmă dată acestei comisii”, a spus congresmanul republican.

Nemulțumirea a fost exprimată și de președintele comisiei, republicanul Mike Rogers, care a declarat că legislativul american nu a fost consultat corespunzător.

„Nu știm exact ce se întâmplă aici, dar vă pot spune că nu suntem deloc mulțumiți”, a afirmat acesta.

Criticile au venit și din partea democraților. Congresmanul Eugene Vindman a susținut că anularea misiunii ar putea încălca legislația americană, deoarece Congresul a stabilit un nivel minim al prezenței militare americane în Europa, iar Pentagonul nu ar fi respectat obligațiile legale de raportare înainte de a lua decizia.

Vindman a descris măsura drept una „politică și prost gândită”, subliniind că există un consens bipartizan puternic în favoarea menținerii trupelor americane în Europa, în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor tot mai mari cu Rusia.

La rândul său, influentul congresman democrat Adam Smith a declarat pentru agenția poloneză PAP că decizia este „profund frustrantă” și „probabil ilegală”. Totuși, acesta a admis că posibilitățile Congresului de a forța Pentagonul să revină asupra hotărârii sunt limitate și depind în principal de presiunea politică.

Anularea desfășurării trupelor americane în Polonia alimentează îngrijorările privind predictibilitatea și angajamentul Statelor Unite față de NATO, într-un moment în care securitatea Europei rămâne extrem de fragilă din cauza războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.