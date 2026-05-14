Pentagonul anulează brusc detaşarea unui efectiv de peste 4.000 de soldaţi americani în Polonia, în cadrul planului lui Trump de reducere a trupelor

Pentagonul a anulat în mod neașteptat desfășurarea unei brigăzi blindate americane în Polonia, într-o nouă etapă a planului președintelui Donald Trump de reducere a prezenței militare a SUA în Europa.

Decizia, care i-a surprins pe unii oficiali militari americani, vine la scurt timp după anunțul privind retragerea a 5.000 de soldați americani din Germania.

Președintele Trump a declarat anterior că reducerile vor merge „mult mai departe” și a sugerat că ar putea retrage trupe și din Italia sau Spania.

Administrația americană susține că obiectivul pe termen lung este ca aliații europeni să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea convențională a continentului, în timp ce Statele Unite își concentrează atenția asupra regiunii Indo-Pacific și asupra securității interne.

Potrivit oficialilor americani, desfășurarea anulată viza Brigada a 2-a Blindată de Luptă din cadrul Diviziei 1 Cavalerie, o unitate de peste 4.000 de militari. Brigada urma să fie trimisă în Polonia, însă unele componente ar fi putut opera și în alte zone din Europa.

Decizia de suspendare a fost transmisă miercuri în cadrul unei reuniuni între Comandamentul European al SUA și structurile Armatei americane pentru Europa și Africa.

Mai mulți oficiali din armată au fost surprinși de rapiditatea măsurii, în special pentru că desfășurarea era deja în curs. Unele echipamente și militari ai brigăzii, cunoscută sub numele de „Black Jack”, se aflau deja în tranzit în momentul anulării.

Comandanții americani propuseseră anterior ca brigada să nu mai fie înlocuită după rotația standard de nouă luni, însă nu recomandaseră oprirea misiunii înainte de începerea efectivă.

La începutul lunii, unitatea organizase chiar și o ceremonie la baza Fort Hood din Texas pentru a marca iminenta desfășurare în Europa.

„Când o brigadă blindată este trimisă în prima linie, transmite un semnal clar și fără echivoc”, declara atunci generalul-maior Thomas Felty, comandantul Diviziei 1 Cavalerie.

Măsura face parte dintr-o revizuire mai amplă a strategiei militare americane în Europa. În noua Strategie Națională de Apărare publicată în ianuarie, Pentagonul afirma că aliații și partenerii SUA vor trebui să își asume „responsabilitatea principală” pentru propria apărare, cu un sprijin american mai limitat.

Decizia ar putea avea ecou în special în Polonia, unde urma să fie desfășurată o mare parte a brigăzii.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a transmis însă că anularea „nu vizează Polonia”, ci face parte din schimbările anunțate anterior privind prezența militară americană în Europa.

„Capacitățile în continuă dezvoltare ale armatei poloneze și prezența trupelor americane în Polonia consolidează flancul estic al NATO”, a spus el.

Reducerea efectivelor americane ar urma să readucă numărul trupelor SUA din Europa la nivelul existent înainte de invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

În ultimele luni, Pentagonul a luat mai multe măsuri similare. La începutul acestei luni, SUA au anulat și planul administrației Biden de a desfășura în Germania un batalion dotat cu rachete convenționale cu rază lungă de acțiune.

Anul trecut, administrația Trump a decis și retragerea unei brigăzi de luptă americane din România.