Donald Trump târăște America într-un dezastru, crede cunoscutul politolog John Mearsheimer. El compară eroarea lui Trump, care credea că va învinge Iranul în scurt timp, cu greșeala colosală a lui Hitler, care a atacat URSS pentru că credea într-o victorie rapidă.

Istoria se repetă uneori atunci când liderii lumii ignoră trecutul. O spune John Mearsheimer, profesor de științe politice la Universitatea Chicago, care avertizează că Statele Unite merg într-o direcție complet greșită după ce Donald Trump a mizat pe o escaladare în Iran, în speranța că astfel iranienii vor fi obligați să negocieze. Realitatea din teren este însă alta și începe să semene izbitor cu un alt capitol negru al diplomației americane, războiul din Vietnam, consideră cunoscutul expert american. Războiul se află doar la început, dar deja după ceva mai mult de o lună amenință să trimită economia globală într-o criză de coșmar.

Într-un podcast găzduit de Daniel Davis, John Mearsheimer, expert în politici de securitate și unul dintre cei mai apreciați membri al școlii neorealiste în relațiile internaționale, avertizează că situația se va agrava.

„Există articole în ziare care spun că, în spatele ușilor închise, administrația se gândește la ce se va întâmpla dacă prețul petrolului ajunge la 150 de dolari pe baril sau chiar la 200 de dolari pe baril. Trebuie să înțelegem că suntem la începutul acestui război. Ideea că acesta va fi oprit în următoarea săptămână sau cam așa ceva și că vom trăi fericiți până la adânci bătrâneți... este o iluzie. Abia începe. Și , din nou, iranienii ne-au pus în dificultate”, a spus expertul.

Pe ce se bazează Iranul

În opinia sa, Teheranul a realizat că Statele Unite ale Americii și Israel sunt legate la mâini din cauza crizei energetice care afectează deja întreaga lume. Acum, Iranul profită din plin de acest lucru și reușește să speculeze la maxim problemele economiei globale.

„Și dacă am juca mâna Iranului și am avea de-a face cu un adversar precum Statele Unite și un adversar precum Israelul și i-am avea în dificultate, nu i-am lăsa să coboare din acel baril. Am crește presiunea asupra lor. Am ridica miza”, a punctat el.

Ca atare, americanul se așteaptă ca iranienii să joace în continuare pe aceeași carte și să țină o lume întreagă ostatică în ceea ce privește criza petrolului.

„Deci, aș argumenta că, dacă se merge mai departe, iranienii vor fi mai puțin cooperanți. De ce ați coopera cu Statele Unite și Israelul? Din nou, ei reprezintă o amenințare existențială”, crede expertul.

Teheranul, mai decis ca oricând să producă arme nucleare

Logic, iranienii își vor intensifica de acum toate eforturile pentru a ajunge să dețină arme nucleare. Iar decizia lor este de acum strâns legată și de experiențele atacurilor americane. Evident, un Iran cu arme nucleare nu ar mai putea fi o țintă pentru nicio mare putere, nici măcar pentru SUA.

„Ca american, această situație mă face să mă simt rău. Dar vorbim despre ce vor face. Ce este în interesul lor național? Știți, asta ne aduce înapoi și la chestiunea nucleară. Vreau să văd Iranul având arme nucleare? Absolut deloc. Cred că consecințele pentru proliferare ar fi îngrozitoare. Și adevărul este că nu vreți ca Iranul să aibă arme nucleare. Cu cât mai puține țări au arme nucleare în întreaga lume, cu atât mai bine. Și asta este cu siguranță adevărat în Orientul Mijlociu. Dar dacă mă pun în pielea Iranului după ce s-a întâmplat și se întâmplă de zeci de ani, stimulentele pentru a obține arme nucleare ar fi enorme. Și aceeași logică de bază se aplică și aici”, a mai spus Mearsheimer.

El consideră că Statele Unite se află în pragul unui adevărat dezastru. Și împreună cu SUA, o lume întreagă riscă să ajungă într-o situație cumplită.

„Și cred că oamenii din întreaga lume, atunci când îl ascultă pe președintele Trump și pe secretarul apărării sau pe secretarul de război, înțeleg foarte repede că conducerea SUA este practic falită. Și de aceea ne aflăm în această situație disperată. De aceea suntem pe punctul de a prăbuși economia globală. Pentru că Statele Unite sunt la conducere, iar conducerea SUA... Merg mai departe decât să spun că nu este la înălțimea sarcinii. De fapt, ne face să urmărim politici dezastruoase. Și acest lucru nu este rău doar pentru Statele Unite, ci și pentru întreaga lume”.

Comparația cu Irak, Afganistan și Vietnam

Mai departe, John Mearsheimer compară eșecul administrației lui Trump cu cele din Irak și Afganistan. Mai mult, el nu ezită să amintească și de faptul că în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial Hitler a învins Franța și Anglia și se aștepta să zdrobească la fel de rapid fosta Uniune Sovietică, la fel cum Trump își imagina o victorie rapidă în Iran.

„Au crezut că pot obține o victorie rapidă și decisivă. Au crezut că o campanie rapidă care a inclus decapitarea în prima zi sau în două-trei zile ar aduce Iranul sau ar pune regimul în genunchi. Și că asta ar permite tuturor disidenților din populație, tuturor protestatarilor, tuturor oamenilor care vor să răstoarne regimul de la Teheran să iasă în stradă”, a explicat el.

Și Hitler credea că va zdrobi rapid URSS

America de azi, spune expertul, este târâtă într-un război de uzură, iar perspectivele nu sunt deloc roz. La fel cum Hitler credea că va obține o victorie facilă în URSS, Trump a fost sigur că nu se va împiedica în Iran, este comparația lui John Mearsheimer. Asta deși, amintește Mearsheimer, au existat suficienți oameni care să-l avertizeze pe Trump în privința riscurilor uriașe.

„Asta se întâmplă adesea când țările intră în război. Liderii lor cred că vor obține o victorie rapidă și decisivă și doi sau trei ani mai târziu se trezesc într-un lung război de uzură. Vă amintiți, când Adolf Hitler a invadat Uniunea Sovietică pe 22 iunie 1941, nu credea că va ajunge să se sinucidă într-un buncăr din Berlin în aprilie 1945. Nu asta avea în minte. El credea că va repeta ceea ce făcuse în Franța în 1940. Dar, desigur, asta nu s-a întâmplat. Și este o situație similară aici, nu? Am crezut că vom obține o mare victorie. Și, apropo, vă amintiți de Irak, vă amintiți de Afganistan. Sună familiar? Ei bine, vă spun că ceea ce sună familiar este pentru că am folosit analogia cu invazia din 1941 în Uniunea Sovietică ca fiind o problemă. La fel cum Hitler a văzut cât de ușor a fost în Franța, că el credea că va fi ușor în URSS. La o scară mai mică, dar categoric similar, noi am crezut că ceea ce s-a întâmplat în Venezuela se va replica aici. Și știu sigur că există oameni din cadrul administrației care i-au spus asta președintelui Trump”, a punctat expertul.

Un nou Vietnam

Situația ar semăna și cu cea din Vietnam, crede el. Prin escaladarea situației, Donald Trump a crezut că îi va aduce pe israelieni la masa negocierilor, spășiți. Aceeași greșeală, consideră el, a fost făcută cândva și în Vietnam.

„Suntem într-o situație similară cu cea în care eram în Vietnam. Adică, nu există nicio îndoială că există o mare diferență în faptul că, în acest caz, am intrat în război crezând că vom obține o victorie rapidă și decisivă, ceea ce nu a fost cazul în Vietnam. Dar dacă te uiți la unde suntem astăzi și unde ne-am aflat în războiul din Vietnam de la început până la sfârșit, există au o asemănare marcantă. Și nu avem o strategie câștigătoare”, a mai spus John Mearsheimer.