Partidul care a dominat mai bine de 30 de ani scena politică românească de după Revoluție nu mai este „regele” sondajelor. Devansat de AUR și măcinat de o criză de identitate, cel mai mare partid din România pare să fi pierdut contactul cu realitatea din teritoriu. Politologul Sorina Soare analizează declinul acestui partid și perspectivele deloc roz.

Politica românească pare să treacă în ultimii ani printr-o reconfigurare seismică. PSD, partid care timp de decenii a fost pilonul central al stabilității electorale, riscă să urmeze traiectoria descendentă a altor partide similare din Estul Europei. Dovada este că PSD a pierdut statutul de cel mai mare partid din România și a fost devansat în ultimii ani de AUR, formațiunea politică aflată pe primul loc acum în sondaje. Declinul PSD amintește de cel al social-democraților din Polonia și din alte state europene, dar situația este diferită cu precădere în țările scandinave.

Sorina Soare, specialistă în politică comparată, pune diagnosticul unui partid care a uitat să mai semene cu cei pe care îi reprezintă. Politologul român de la Universitatea din Florența, Italia, a urmărit fenomenul în România și în Europa și explică motivele care au dus la regresul PSD și al partidelor de sorginte social-democrată europeană. În același timp, ea vorbește despre scenariile posibile din România și soluțiile de redresare pentru acest partid.

De ce pierde PSD clar în fața AUR

„Partidul Social Democrat, în momentul de față, încearcă să promoveze politici, să zicem, mai orientate către welfare. Dar nu sunt acele politici care să-i apropie de tineri, ci sunt politici care să-i apropie mai mult de alegătorii tradiționali. Fiindcă oamenii sunt mai puțin interesați de această formă de populism asociat cu mărirea salariilor și așa mai departe. Și cred că cei din PSD-ul nu-și dau încă seama că nu mai pot «cumpăra» alegeri. Acum un competitor mult mai credibil în momentul de față”, spune Sorina Soare.

PSD, în acest moment, riscă să aibă soarta social-democraților polonezi care au căzut în irelevanță. Există însă și alte scenarii, spune Sorina Soare.

„Nu există un singur scenariu. Mai degrabă acum vedem la orizont mai multe scenarii. Și mă gândesc la Ungaria și Polonia. Scandalurile de corupție au slăbit în ambele cazuri vizibilitatea și credibilitatea partidelor, lipsa de leadership. Pentru foarte mulți ani, aceste partide au fost orientate către politici aliniate cu agenda Uniunii Europene de promovare a economiei de piață. Cred că lucrul cel mai important este că partidele, atât Fidesz, cât și PiS (Lege și Dreptate), atunci când au ajuns la guvernare, au implementat foarte multe politici de welfare generoase față de anumite categorii, coerente cu valorile lor — de exemplu, politici pentru familii și așa mai departe. Iar acest lucru a creat o competiție pe alegătorii care votau înainte cu partidele social-democrate”, mai spune experta.

PSD pierde și ruralul

Pornind tot de la experiențe pe care le-au avut partide similare din alte țări est-europene, PSD nu mai pare un partid capabil să țină pasul cu AUR. Iar dacă în Ungaria partidul lui Viktor Orban are în continuare un succes important pe periurban și rural, iar în Polonia PiS merge pe aceeași rețetă, social-democrații români par să fi pierdut bătălia în aceste zone în fața AUR.

„Dacă ne uităm un pic, cred că celălalt element important este că atât PiS, cât și Fidesz s-au consolidat nu atât de mult în zonele urbane, cât în zonele periurbane și zonele rurale. E exact geografia, cu toate detaliile publicate în ultimul an și în cazul României: faptul că AUR s-a implementat cel mai solid, atât ca organizație de partid, cât și ca nivel de susținere, în afara orașului. De acolo, PSD are un competitor. Iar acest competitor nu cred că va fi învins. Poate că nu va fi învins la nivel de alegeri locale. La fel ca PSD, Fidesz și PiS-ul controlează zonele periurbane și rurale. Între partidele liberale, bătălia se întâmplă cu precădere în zonele urbane. Vedem acest lucru și în România”, susține ea.

Deloc întâmplător, un partid ca AUR a reușit să învingă PSD chiar pe terenul social-democraților și a reușit să-i „răpească” o bună parte a electoratului.

„Eu cred că PSD-ul, atâta timp cât rămâne legat de imaginea de partid corupt, partid care trebuie să-și ascundă faptul că liderii din teritoriu au mașini scumpe, e un partid în care alegătorul din zonele rurale și periurbane nu se regăsește ușor. E mult mai credibil să te regăsești în domnul Simion decât în domnul Grindeanu, din punctul meu de vedere, dacă ești un alegător din aceste zone”, consideră Sorina Soare.

Scenarii posibile

Asta nu înseamnă că PSD este deja îngenuncheat sau că a pierdut definitiv războiul. De altfel, exemplul social-democraților germani, partidul fostului cancelar Olaf Scholz, poate fi valabil și în cazul PSD. Social-democrații germani au trecut prin perioade grele, dar au rezistat, deși au pierdut la rândul lor electorat. În schimb, PSD are și aici o problemă, din cauză că în ultimii ani nu a mai investit la fel de mult în teritoriu.

„Acolo, evident, sunt mai multe scenarii. Câteva din scenarii pot să fie și pozitive, pentru că Partidul Social-Democrat din Germania (SPD) are o organizație foarte puternică pe teritoriu, deci se poate eventual redresa. Ceea ce nu este neapărat cazul PSD-ului. PSD-ul nu a mai investit atât de mult în organizațiile teritoriale cum făcea în trecut, cum a făcut, de exemplu, Năstase foarte mult în timpul conducerii sale”, crede experta.

În același timp, PSD este mai degrabă un partid conservator, deși de regulă partidele de stânga din Europa sunt progresiste. De altfel, un partid care se pretinde a fi de dreapta, USR, este mult mai progresist ca PSD.

„Elementul cel mai important este, aș putea spune, că PSD-ul nu este neapărat stimulat de o agendă progresistă. În Germania avem atât cazul Die Linke, cât și cazul Partidului Verde, al ecologiștilor, care oarecum au obligat, în anumite contexte, SPD să ia în discuție chestiuni legate de tineret, de ecologie și așa mai departe. În România, sigur, cred că este un partid interesant de monitorizat. Campania Demos în București, campania de la firul ierbii a fost interesantă, și temele pe care le-ați văzut au fost foarte interesante. PSD-ul pare a fi nul în tot ce înseamnă agenda progresistă. Deci, s-a reorientat masiv către competiția cu AUR, iar lecția din Occident pare să nu fie învățată”, mai arată Sorina Soare.

În același timp, în țări ca Suedia, social-democrații mizează exact pe progresism. Liderii cu vederi progresiste din PSD sunt puțini și deocamdată izolați, crede experta.

„Liderii politici din Partidul Social-Democrat sunt foarte bine pregătiți, dar nu înțeleg ce li se întâmplă. Desigur, cu unele excepții. De exemplu, o urmăresc cu foarte mare atenție pe doamna Stoiciu. Da, ea pare mai mult un „corp străin” în partid, dar tocmai oameni ca ea ar fi șansa acestui partid. Iar din punctul meu de vedere, a investi într-un discurs precum cel al doameni Stoiciu nu înseamnă să îți pierzi neapărat alegătorii. Poate pierzi alegerile pe moment, dar reconstruiești un partid credibil pe teritoriu”, consideră Sorina Soare.

Singura șansă pentru PSD - reforma

În această situație, singura șansă a social-democraților, cel puțin pe termen mediu și lung, este reformarea partidului, susține Sorina Soare.

„PSD-ul e foarte polarizat. Dar PSD-ul are, din punctul meu de vedere, nevoie de o reformă. Ce fel de reformă? Aș spune că în momentul de față câmpul politic este destul de clar. Avem un grup liberal, pentru că USR-ul este un partid ce se pretinde liberal. Nu este un partid de stânga. Un partid liberal mai progresist decât PNL-ul, dar oricum e un partid, aș putea spune, de dreapta. Partea de dreapta tradiționalistă este ocupată de AUR în mod credibil. PSD-ul unde vrea să se ducă, să se deplaseze? Dacă se deplasează tot spre dreapta, e din ce în ce mai mult în competiție cu alte partide”, mai spunea ea.

În opinia Sorinei Soare, șansa PSD este să se reîntoarcă în teritoriu și să reia contactul cu alegătorii. Din birourile din Modrogan sau restaurantele luxoase ale Bucureștiului, partidul nu mai poate fi gestionat. Totuși, experta avertizează că revenirea PSD la matcă, în teritoriu, nu ar trebui să fie una populistă, capitol la care social-democrații sunt surclasați de alte formațiuni politice, ci mai degrabă ar fi nevoie de o atitudine echilibrată, conformă valorilor social-democrației europene.

„Eu cred că, din punct de vedere strategic, singura opțiune este să se reîntoarcă oricum la un contact cu teritoriul. Acest contact cu teritoriul nu înseamnă numai o dimensiune populistă orientată către valori, să zicem, cosmopolite. Uitați-vă, de exemplu, la cazul Danemarcei. Lidera social-democraților de acolo a făcut un parcurs destul de interesant. A pierdut un procent important de voturi la ultimele alegeri, l-a pierdut printre tineri, e adevărat, care au acuzat-o că s-a deplasat foarte mult spre dreapta pe teme conservatoare, dar era de stânga pe teme economice”, consideră ea.

Social-democrați cu aer capitalist

În acest moment, PSD are și handicapul unor lideri lipsiți de carismă, cu averi impresionante, care nu sunt neapărat corupți, dar care nu au trecere în fața oamenilor simpli, care îi percep ca fiind diferiți.

„De când eram în Anglia, unde am studiat, am rămas în contact cu mai mulți prieteni, iar unul dintre ei este acum MP (membru al Parlamentului) pentru Labour Party. Erau de atunci militanți ai Partidului Laburist. Ea este aleasă într-o zonă, într-un oraș, să zicem, cu un capital cultural foarte ridicat, dar într-o zonă populară. Această doamnă își trimite copiii obligatoriu la școala publică, la școala de cartier, nu la școli de fițe. Și nu sfidează sub nicio formă alegătorul, acolo există bunsimț. Acest lucru lipsește în totalitate la noi”, crede Sorina Soare.

Imaginea liderului social-democrat din alte țări diferă substanțial de cea a membrilor marcanți ai PSD, iar acest lucru îi costă.

„Imaginea că liderul, cel pe care tu îl alegi, să fie ca tine, este complet absentă în contextul PSD-ului. PSD-ul nu are o organizație reală de partid de stânga; PSD-ul are o structură de clientelă care a funcționat foarte bine, dar are și un potențial enorm de a utiliza această structură pentru a face ceea ce face AUR acum: socializare în valori. AUR face, evident, în valori de dreapta, PSD-ul ar putea să se reîntoarcă la școlile politice pe care le are prin institutul său și în care are toate resursele să facă structurare în organizație. Și nu mi se pare că face acest lucru”, mai spune ea.

De asemenea, spre deosebire de partidele de stânga din vestul Europei, PSD nu a știut să-i țină aproape pe intelectuali. Acest lucru îi costă pe social-democrații români, care nu au cea mai bună imagine în anumite medii.

„În discursul public, PSD-ul n-a investit niciodată în intelectualii de stânga care există în România, nu a încercat să stabilească cu ei un dialog. Rămâne, mă rog, izolat în imaginea unui partid arhaic”, conchide experta.

Coșmarul polonez se poate repeta și pentru PSD

Scenariul cel mai radical și pe care cu siguranță membrii PSD nu și-l doresc este cel al social-democraților din Polonia.

„Scenariul din Polonia este că, la un moment dat, după ce au pierdut mai multe alegeri, procentajul, să zicem structura organizației - acea organizație pe care o moșteniseră de la partidul comunist - nu a rezistat în timp. De ce? Pentru că tocmai îi lipsea acea dimensiune de socializare. Era o structură în care dimensiunea pragmatică era mai importantă decât dimensiunea ideologică. Și atunci a fost o organizație care nu a rezistat în timp. Au avut mai multe partide desprinse din foștii comuniști care au încercat să mobilizeze alegătorii progresiști”, explică Sorina Soare.

Cu probleme serioase, mai cu seamă în ce privește credibilitatea, PSD are acum câteva opțiuni, dar nu pare dispus să se reorienteze pentru a se salva.

„Există o dezbatere foarte amplă atât în literatura de specialitate, cât și pe scenele politice din Occident, vezi cazul francez: cum poate un partid de stânga să devină credibil? Și, de cele mai multe ori, ne întoarcem la o frază foarte simplă: fiind din nou partide de stânga, cu politici economice de stânga, și încercând să stabilească o oarecare strategie de credibilitate la bază. Acest lucru înseamnă inclusiv a adopta anumite politici tradiționaliste, dacă alegătorii cer acest lucru, dar fără a sacrifica acea dimensiune de socializare în valori de stânga bazate pe egalitate, care ar trebui să fie introduse și în ceea ce se numește în jargonul științific o «reprezentare descriptivă». Cei care sunt aleși pe listele PSD-ului ar trebui să semene cu alegătorii PSD-ului, iar acest lucru nu se întâmplă”, punctează Sorina Soare.

Ieșirea de la guvernare ajută doar pe termen scurt

De altfel, vechiul PSD, dincolo de problemele sale, a știut să facă ceea ce actualii social-democrați par incapabili.

„Era un articol, dacă nu mă înșel, scris de Augustin Ioan undeva la începutul anilor 2000. El avea un interviu foarte frumos în care un întreprinzător, care devenise susținător al partidului succesor, al PDSR-ului de atunci, spunea: «Am fost un excelent comunist și acum am să fiu un excelent capitalist». Ceva de genul acesta. Deci PSD-ul a devenit partidul capitalistului. Nu este un partid care încearcă să protejeze și să promoveze politici bazate pe egalitate”, mai spune ea.

Nici măcar mult trâmbițata ieșire de la guvernare nu ar aduce puncte reale PSD sau cel puțin nu pe termen mediu și lung.

„Probabil că îi va ajuta foarte puțin pe termen scurt, pentru că se detașează de politicile nepopulare pe care guvernul trebuie să le implementeze. Repet, mimetizarea, faptul că încearcă să-i copieze pe cei din AUR pe anumite teme, din punctul meu de vedere, în opoziție sau la guvernare, nu reprezintă o strategie de succes pentru ei. Eu cred că PSD-ul ar trebui să se uite la exemplul din Danemarca, să facă un sincretism, aș putea spune, dar în niciun fel să migreze și să încerce să copieze AUR-ul. Pentru că acolo copia este întotdeauna mai puțin credibilă decât originalul”, încheie Sorina Soare.

Cine este Sorina Soare

Sorina Soare este cercetătoare la Universitatea degli Studi di Firenze (Italia). Deține un doctorat în științe politice de la Université libre de Bruxelles. A predat la Université libre de Bruxelles, la Universitatea Central-Europeană, la Universitatea din București și la Universitatea din Palermo. Sorina Soare lucrează în domeniul politicii comparate. Interesele sale de cercetare includ partidele politice, procesele de democratizare și populismul.