Cadavrul unei femei care murise la bordul unui avion, transportat timp de 13 ore alături de călători. Pilotul a refuzat să se întoarcă pe aeroport

Trupul unei pasagere care a murit la scurt timp după decolarea unui zbor British Airways de la Hong Kong spre Londra a fost ținut în zona de bucătărie-servire (galley) timp de peste 13 ore, în timp ce alți călători au reclamat mirosul de cadavru, relatează Daily Mail Online.

Femeia, în vârstă de 60 de ani, a murit la aproximativ 30 de minute după decolarea cursei BA32, operată cu un Airbus A350-1000. Deși unii pasageri și membri ai echipajului au sugerat întoarcerea aeronavei la Hong Kong, piloții au decis să continue zborul către Heathrow, durata totală a cursei fiind de 13 ore și jumătate.

Potrivit relatărilor, echipajul tehnic al avionului ar fi propus ca trupul femeii să fie plasat într-o toaletă și încuiat, însă personalul de cabină a respins varianta. În cele din urmă, corpul a fost izolat, învelit și mutat în spațiul de bucătărie-servire din partea din spate a aeronavei.

Respectiva zonă are însă podea încălzită, un detaliu care, potrivit surselor citate, ar fi fost omis în momentul luării deciziei. Spre finalul zborului, mai mulți pasageri au reclamat un miros neplăcut provenind din zona respectivă.

Un martor a declarat pentru The Sun: „Evident, familia femeii era devastată, iar echipajul la fel. Mulți au vrut să ne întoarcem la Hong Kong. Dar, ca să fim direcți, dacă un pasager a murit deja, situația nu este considerată o urgență.”

Aterizare cu proceduri speciale la Heathrow

La sosirea pe aeroportul Heathrow, aeronava a fost întâmpinată de poliție, iar pasagerilor li s-a cerut să rămână pe loc timp de aproximativ 45 de minute, în timp ce autoritățile efectuau verificările necesare.

Compania aeriană a declarat: „Un client a murit, din păcate, la bord, iar gândurile noastre se îndreaptă către familia și prietenii săi în aceste momente dificile. Ne sprijinim echipajul, iar toate procedurile au fost urmate corect.”