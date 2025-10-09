Video Circa 500 de membri ai Gărzii Naţionale, mobilizați la Chicago în pofida opoziţiei aleşilor locali

Aproximativ 500 de membri ai Gărzii Naţionale au fost mobilizaţi joi în regiunea Chicago, în cadrul campaniei în forţă a preşedintelui american Donald Trump împotriva imigraţiei, spre marea nemulţumire a aleşilor locali, care cer justiţiei să împiedice această desfăşurare, relatează AFP.

Aproximativ 200 de membri ai Gărzii Naţionale din Texas şi alţi 300 de membri ai corpurilor de rezervişti din Illinois, în care se află Chicago, şi-au început operaţiunile în zonă, a anunţat miercuri seara (ora locală) armata americană.

”Aceşti militari sunt folosiţi să protejeze serviciile de Imigraţie şi Vamă”, precizează ea în comunicat, scrie News.

Presa locală scrie joi că membri ai Gărzii Naţionale au fost văzuţi intrând într-un centru al Poliţiei federale a Imigraţiei (ICE), la periferia Chicago.

Chicago - cel mai mare oraş din Illinois şi al treilea cel mai mare oraş din America - este unul dintre punctele fierbinţi ale campaniei împotriva migranţilor a preşedintelui republican, acuzat de abuz al drepturilor omului şi autoritarism, vizat de manifestaţii şi urmăriri în justiţie.

Aleşii democraţi locali contestă legalitatea desfăşurării acestor militari în justiţie, iar o judecătoare federală, însăcinată cu dosarul, a stabilit o audiere joi.

Preşedintele republican a trimis membri ai Gărzii Naţionale şi în alte oraşe democrate, ca Los Angeles şi Washington, împotriva avizului autorităţilor locale.

La Portland, desfăşurarea acestora a fost blocată provizoriu de către justiţie.

Administraţia Trump subliniază că armata este necesară la Chicago pentru ca să-i protejeze pe agenţii federali în timpul operaţiunilor lor în acest bastion democrat, pe care Donald Trump îl catalogehwză drept o ”zonă de război”.

Sediile ICE ”au fost ţinta unor violenţe reale şi ameninţări violente” şi au nevoie de ”ajutorul Deoartamentului de Război”, a subliniat într-un document judiciar administraţia Trump.

TRUMP ”VREA SĂ FIE UN DICTATOR”, ACUZĂ DEMOCRAŢII

Aleşii locali critică politica lui Donald Trump, ”însă responsabilitatea acestor decizii ar trebui să revină aripilor politice ale Guvernului federal şi nu acestei Curţi”, se arată în acest document.

Opoziţia democrată acuză administraţia republicană de folosirea ”pretextului” unor manifestaţii ale opoziţiei împotriva politicii sale pentru a justifica trimiterea de trupe.

Donald Trump a cerut miercuri ca primarul oraşului Brandon Johnson şi guvernatorul statului Illinois J. B. Pritzker să fie aruncaţi în închisoare, acuzându-i pe cei doi democraţi de faptul că nu-i protejeaz pe membrii ICE.

Trump ”vrea să fie un dictator”, l-a acuzat J. B. Pritzker, un potenţial candidat democrat în alegerile prezidenţiale din 2028.

”Ce altceva mai rămâne pe drumul care duce la autoritarismul total?”, a adăugat el.

Guvernatorul a promis să nu ”cedeze nimic” în faţa preşedintelui.

Autorităţile municipale şi statul argumentează că forţele de ordone locale sunt suficiente să facă faţă unor eventuale tulburări ale ordinii publice.

Donald Trump este acuzat de către opozanţii săi de scopuri autoritariste, pe măsură ce acesta îşi pune în aplicare promisiunea din campania prezidenţială de a expulza milioane de migranţi.

În ultimele zile, manifestaţii în faţa unor sedii ICE la periferia Chicago au condus la unele ciocniri.

Într-o înregistrare repostată amplu miercuri sunt surprinşi agenţi pe acoperişul clădirii vizând un pastor, într-un grup mic de manifestanţi.

Pastorul a fost lovit în cap cu un proiectil cu piper şi a căzut la pământ, potrivit presei locale.