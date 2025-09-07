Donald Trump compară orașul Chicago cu un „câmp al morții” și amenință din nou cu intervenția militară: „Vor înțelege de ce se numește Departamentul de Război”

Președintele american Donald Trump a amenințat din nou cu trimiterea trupelor militare la Chicago, comparând orașul cu un „câmp al morții”. Anunțul a provocat reacții dure din partea opoziției democrate, guvernatorul Illinois avertizând că statul „nu va fi intimidat de un potențial dictator”.

„Chicago va înţelege de ce se numeşte Departamentul de Război” a avertizat președintele SUA

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou sâmbătă cu intervenţia militară la Chicago, al treilea oraş ca mărime din Statele Unite, menţionând noul nume dat Departamentului Apărării, în timp ce opoziţia democrată a denunţat un "potenţial dictator", notează AFP, potrivit Agerpres.

„Chicago va înţelege de ce se numeşte Departamentul de Război", se poate citi într-un mesaj publicat pe contul Truth Social al preşedintelui american, care ameninţă de zile întregi că va trimite trupe federale acolo pentru a combate criminalitatea.

Postarea prezintă o imagine, aparent generată de inteligenţa artificială, care îl arată pe preşedinte îmbrăcat în uniformă militară pe un fundal de incendii şi elicoptere zburând pe cerul portocaliu deasupra oraşului Chicago, cu legenda "Chipocalypse Now".

Această referire directă la "Apocalypse Now", filmul despre războiul din Vietnam regizat de Francis Ford Coppola, este însoţită de un citat celebru din film, reutilizat: "Îmi place mirosul deportărilor dimineaţa devreme" - lupta împotriva imigraţiei fiind principalul său obiectiv.

O postare care nu l-a făcut să râdă pe guvernatorul democrat al statului Illinois, care include Chicago.

„Nu este o glumă”, a scris sâmbătă JB Pritzker pe X. „Președintele Statelor Unite amenință că intră în război împotriva unui oraș american", a subliniat el.

„Illinois nu va fi intimidat de un potenţial dictator", a adăugat această importantă figură a Partidului Democrat.

Chicago denumit de Trump o „groapă infernală” și „un câmp al morţii”. Când ar putea Pentagonul să mobilizele trupele federale

Numind Chicago o "groapă infernală" sau "un câmp al morţii", Donald Trump ameninţă de la sfârşitul lunii august că va trimite Garda Naţională, forţa militară de rezervă pe care a desfăşurat-o deja în alte două bastioane ale opoziţiei democrate: Los Angeles, în California, şi Washington.

Soldaţi în uniformă echipaţi cu vehicule blindate patrulează de la mijlocul lunii august în capitala americană. Sâmbătă, sute, dacă nu mii, de oameni au defilat pe străzile din Washington pentru a protesta împotriva "ocupării" oraşului de către trupele federale.

"La Washington, marea crimă este la Casa Albă", se putea citi pe una dintre pancarte.

Miercuri, Donald Trump a mai vorbit despre trimiterea de trupe la New Orleans, pe lângă sau în locul oraşului Chicago, dar afirmaţiile sale nu au fost încă urmate de efect.

Vineri, el a semnat un ordin executiv prin care Departamentul american al Apărării este redenumit Departamentul de Război, adăugând că doreşte să transmită un "mesaj de victorie" şi "de forţă" restului lumii.