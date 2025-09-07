search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Donald Trump compară orașul Chicago cu un „câmp al morții” și amenință din nou cu intervenția militară: „Vor înțelege de ce se numește Departamentul de Război”

0
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump a amenințat din nou cu trimiterea trupelor militare la Chicago, comparând orașul cu un „câmp al morții”. Anunțul a provocat reacții dure din partea opoziției democrate, guvernatorul Illinois avertizând că statul „nu va fi intimidat de un potențial dictator”. 

Președintele american este hotărât să intervină militar în Chicago / Sursa foto: Politico
Președintele american este hotărât să intervină militar în Chicago / Sursa foto: Politico

„Chicago va înţelege de ce se numeşte Departamentul de Război” a avertizat președintele SUA

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou sâmbătă cu intervenţia militară la Chicago, al treilea oraş ca mărime din Statele Unite, menţionând noul nume dat Departamentului Apărării, în timp ce opoziţia democrată a denunţat un "potenţial dictator", notează AFP, potrivit Agerpres.

„Chicago va înţelege de ce se numeşte Departamentul de Război", se poate citi într-un mesaj publicat pe contul Truth Social al preşedintelui american, care ameninţă de zile întregi că va trimite trupe federale acolo pentru a combate criminalitatea

Postarea prezintă o imagine, aparent generată de inteligenţa artificială, care îl arată pe preşedinte îmbrăcat în uniformă militară pe un fundal de incendii şi elicoptere zburând pe cerul portocaliu deasupra oraşului Chicago, cu legenda "Chipocalypse Now"

Această referire directă la "Apocalypse Now", filmul despre războiul din Vietnam regizat de Francis Ford Coppola, este însoţită de un citat celebru din film, reutilizat: "Îmi place mirosul deportărilor dimineaţa devreme" - lupta împotriva imigraţiei fiind principalul său obiectiv. 

O postare care nu l-a făcut să râdă pe guvernatorul democrat al statului Illinois, care include Chicago.   

„Nu este o glumă”, a scris sâmbătă JB Pritzker pe X. „Președintele Statelor Unite amenință că intră în război împotriva unui oraș american", a subliniat el. 

Illinois nu va fi intimidat de un potenţial dictator", a adăugat această importantă figură a Partidului Democrat.

  Chicago denumit de Trump o „groapă infernală” și „un câmp al morţii”. Când ar putea Pentagonul să mobilizele trupele federale

Numind Chicago o "groapă infernală" sau "un câmp al morţii", Donald Trump ameninţă de la sfârşitul lunii august că va trimite Garda Naţională, forţa militară de rezervă pe care a desfăşurat-o deja în alte două bastioane ale opoziţiei democrate: Los Angeles, în California, şi Washington. 

Soldaţi în uniformă echipaţi cu vehicule blindate patrulează de la mijlocul lunii august în capitala americană. Sâmbătă, sute, dacă nu mii, de oameni au defilat pe străzile din Washington pentru a protesta împotriva "ocupării" oraşului de către trupele federale. 

"La Washington, marea crimă este la Casa Albă", se putea citi pe una dintre pancarte. 

Miercuri, Donald Trump a mai vorbit despre trimiterea de trupe la New Orleans, pe lângă sau în locul oraşului Chicago, dar afirmaţiile sale nu au fost încă urmate de efect. 

Vineri, el a semnat un ordin executiv prin care Departamentul american al Apărării este redenumit Departamentul de Război, adăugând că doreşte să transmită un "mesaj de victorie" şi "de forţă" restului lumii. 

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Armata belgiană, gata să intervină pe străzile din Bruxelles într-o mare luptă. Situația din oraș este „catastrofală”
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Ce studii are, de fapt, Gigi Becali. Facultatea pe care patronul de la FCSB și-a șters-o din CV: ”Am făcut-o la mișto”
fanatik.ro
image
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
”Cât de urât”: Cristiano Ronaldo credea că nu e filmat și a făcut un gest total neașteptat, când un copil s-a dus la el
digisport.ro
image
VIDEO Industria aeronautică rusă marchează un moment istoric: SJ-100, zbor complet cu motoare 100% autohtone
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Filmul accidentului în lanţ din Ialomiţa soldat cu 7 răniţi. Patru copii au ajuns la spital
observatornews.ro
image
Pe ce dată vine iarna în București, de fapt. Meteorologii Accuwerather anunță prima temperatura negativă în Capitală
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
prosport.ro
image
„Are soțul/soția dreptul la casa trecută de părinți pe numele meu, la divorț?”. Un avocat a explicat cum poate fi protejată averea la partaj
playtech.ro
image
Afacerea cu care a dat lovitura Costel Pantilimon. Produsele conțin ingrediente naturale și sunt din ce în ce mai căutate în România: ”Sunt foarte sănătoase”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a terminat! Ucrainenii au făcut anunțul la miezul nopții: decizie finală în cazul lui Vladislav Blănuță
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Ireal! Cabiria Morgenstern i-a dăruit un copil unui bărbat care ar putea să-i fie bunic! Este un celebru actor
romaniatv.net
image
Cu cât se măresc impozitele pentru locuințe și mașini în 2026. Pentru o categorie auto șoferii vor plăti mai puțin
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele mai ciudate superstiții legate de luna plină din lume
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Andreea Raicu, făcută praf de fostul ei iubit din tinerețe! A umilit-o cu vorbe dure: „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
Prințesa Leonor cu Regele Felipe al Spaniei profimedia 1027876969 jpg
Regele Felipe al Spaniei mai are o fiică secretă? „Se spunea că e blondă și că semăna cu el”
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sfeclă roșie la borcan. Rețetă simplă și gustoasă pentru iarnă
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
Doliu la Palatul regal. Elegantă și stilată, verișoara Elisabetei a fost regina inimilor cu mult înaintea Prințesei Diana

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică