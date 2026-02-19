search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
Trump și Macron, liderii internaționali în care românii au cea mai mare încredere. Putin, pe ultimul loc

Românii au cea mai mare încredere în Donald Trump și Emanuel Macron, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center. Pe de altă parte, Vladimir Putin se află pe ultimul loc în clasamentul liderilor internaționali.

Macron și Trump FOTO: AFP
Macron și Trump FOTO: AFP

Donald Trump și Emanuel Macron conduc în topul încrederii liderilor internaționali, 33% dintre respondenți declarând că au foarte multă și destul de multă încredere cei doi președinți, american și francez (față de 30.5%, respectiv 26.3% în iunie 2025). Clasamentul continuă cu Ursula von der Leyen cu un capital de încredere de 23.7%, Volodimir Zelensky cu 23.1%, și Frederick Merz cu 20.8%. Pe ultimele poziții se situează Victor Orban cu 20.5% și Vladimir Putin cu 17.5% (față de 15.6% în iunie 2025).

Donald Trump

13.9% dintre participanții la sondaj declară că au foarte multă încredere în Donald Trump. 19.1% au destul de multă încredere, 18.9% destul de puțină, iar 45% foarte puțină sau deloc. 1.3% nu știu sau nu răspund, în timp ce 1.7% declară că nu îl cunosc.

Au încredere în președintele american mai ales: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani și persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație medie, locuitorii din mediul rural. Votanții PNL și USR, femeile, persoanele între 30 și 59 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din București și din urbanul mare au cea mai puțină încredere în Donald Trump.

639718198 25773838645633572 6835024364036124903 n jpg

Emanuel Macron

8.6% dintre cei intervievați menționează că au foarte multă încredere în Emanuel Macron, în timp ce 24.3% au destul de multă, 14% destul de puțină și 46.6% foarte puțină sau deloc. 2.6% nu știu sau nu răspund, iar 3.8% spun că nu îl cunosc.

Au încredere în președintele francez mai ales: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București. Votanții AUR, persoanele între 30 și 59 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul privat sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în Emanuel Macron.

Ursula von der Leyen

Întrebați câtă încredere au în Ursula von der Leyen, 6.4% dintre cei intervievați spun că au foarte multă, 17.2% destul de multă, 14.1% destul de puțină, iar 50.8% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.9%, în timp ce 8.5% spun că nu o cunosc.

Citește și: Peste jumătate dintre români cred că impozitele pe proprietate sunt mai mari decât în alte țări UE | Sondaj

Votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară și locuitorii din București tind să aibă cea mai multă încredere în Ursula von der Leyen. Au puțină încredere sau deloc în șefa Comisiei Europene în special: votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară.

Volodimir Zelensky

Întrebați câtă încredere au în Volodimir Zelensky, 7% dintre cei chestionați spun că au foarte multă, 16.1% destul de multă, 15.5% destul de puțină, iar 56.5% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.3%, în timp ce 2.5% spun că nu îl cunosc.

Au încredere în președintele ucrainean mai ales: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București. Votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în Volodimir Zelensky.

Friederick Merz

Potrivit sondajului, 6% dintre respondenți afirmă că au foarte multă încredere în Friederick Merz. 14.7% spun că au destul de multă încredere, 15.3% destul de puțină, iar 38% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 3.1%, în timp ce 22.9% declară că nu îl cunosc.

Au încredere în cancelarul Germaniei mai ales: votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București. Votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară și angajații din sectorul privat au cea mai puțină încredere în Friederick Merz.

Victor Orban

9.8% dintre participanții la sondaj afirmă că au foarte multă încredere în Victor Orban, 10.7% destul de multă, 17.3% destul de puțină, iar 55.9% foarte puțină sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.7%, în timp ce 3.5% declară că nu îl cunosc.

Au încredere în premierul Ungariei mai ales: votanții AUR și angajații din domeniul public. Votanții PNL și USR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și angajații din sectorul privat sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în liderul maghiar.

Vladimir Putin

8.9% dintre români declară că au foarte multă încredere în Vladimir Putin, 8.6% destul de multă, 9.6% destul de puțină, iar 70.2% foarte puțină sau deloc. 1.8% nu știu sau nu răspund, în timp ce 0.9% declară că nu îl cunosc.

Au încredere în Vladimir Putin mai ales: votanții AUR și tinerii sub 30 de ani. Tind să nu aibă încredere președintele rus în special: votanții PSD, PNL și USR, femeile, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară.

Votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare și angajații din sectorul public sunt categoriile de populație care au cea mai puțină încredere în liderul chinez.

