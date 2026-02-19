search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
Administrația Trump vrea să construiască o bază militară de 5.000 de oameni în Gaza, sub egida Consiliului pentru Pace

0
0
Publicat:

Administrația Trump intenționează să construiască în Gaza o bază militară pentru 5.000 de persoane, întinsă pe mai mult de 140 de hectare, potrivit documentelor de achiziții ale Consiliului pentru Pace consultate de The Guardian.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Amplasamentul este conceput ca bază operațională pentru o viitoare Forță Internațională de Stabilizare (ISF), o structură militară multinațională alcătuită din trupe puse la dispoziție de state participante. ISF face parte din nou-înființatul Consiliu pentru Pace, care ar urma să administreze Gaza. Consiliul pentru Pace este prezidat de Donald Trump și coordonat, în parte, de ginerele său, Jared Kushner.

Planurile analizate de The Guardian prevăd construirea etapizată a unui avanpost militar care va ajunge, în final, la aproximativ 1.400 de metri pe 1.100 de metri, înconjurat de 26 de turnuri blindate de observație montate pe platforme mobile, un poligon pentru arme de calibru mic, buncăre și un depozit pentru echipamente militare destinate operațiunilor. Întreaga bază va fi împrejmuită cu sârmă ghimpată.

Fortificația ar urma să fie ridicată pe o zonă aridă de câmpie din sudul Gazei, plină de resturi metalice contorsionate în urma anilor de bombardamente israeliene. O sursă apropiată procesului de planificare a declarat publicației că un grup restrâns de ofertanți – companii internaționale de construcții cu experiență în zone de război – a fost deja dus în vizită la fața locului.

Guvernul Indoneziei ar fi oferit să trimită până la 8.000 de militari. Președintele Indoneziei era unul dintre cei patru lideri din Asia de Sud-Est programați să participe, joi, la Washington DC, la o reuniune inaugurală a Consiliului pentru Pace.

Consiliul de Securitate al ONU a autorizat Consiliul pentru Pace să înființeze o Forță Internațională de Stabilizare temporară în Gaza. Potrivit ONU, ISF ar urma să asigure securitatea granițelor Gazei și să mențină pacea în teritoriu. De asemenea, misiunea ar trebui să protejeze civilii și să instruiască și să sprijine „forțe de poliție palestiniene verificate”.

Nu este clar care ar fi regulile de angajare ale ISF în cazul unor lupte, al reluării bombardamentelor de către Israel sau al unor atacuri ale Hamas. De asemenea, nu este clar ce rol ar urma să joace ISF în dezarmarea Hamas, condiție impusă de Israel pentru a permite continuarea reconstrucției Gazei.

Deși peste 20 de țări s-au alăturat Consiliului pentru Pace, o mare parte a comunității internaționale a rămas în afara inițiativei. Deși organizația a fost înființată cu aprobarea ONU, statutul său pare să îi confere lui Trump conducere și control permanente.

„Consiliul pentru Pace este un fel de ficțiune juridică, nominal cu propria personalitate juridică internațională, separată atât de ONU, cât și de Statele Unite, dar în realitate este doar o structură formală pe care Statele Unite o pot folosi după cum consideră”, a declarat Adil Haque, profesor de drept la Universitatea Rutgers.

Experții spun că structurile de finanțare și guvernanță sunt neclare, iar mai mulți contractori au declarat pentru The Guardian că discuțiile cu oficialii americani sunt purtate adesea prin aplicația Signal, nu prin e-mailuri guvernamentale.

Documentul privind contractarea bazei militare a fost emis de Consiliul pentru Pace, potrivit unei persoane familiarizate cu procedura, și a fost pregătit cu sprijinul unor oficiali americani specializați în achiziții.

Planurile prevăd o rețea de buncăre, fiecare cu dimensiunile de 6 metri pe 4 metri și o înălțime de 2,5 metri, dotate cu sisteme elaborate de ventilație, unde soldații se pot adăposti pentru protecție.

„Contractantul”, se arată în document, „va efectua un studiu geofizic al amplasamentului pentru a identifica eventuale goluri subterane, tuneluri sau cavități mari, în fiecare etapă”. Această prevedere face, cel mai probabil, referire la vasta rețea de tuneluri construită de Hamas în Gaza.

O secțiune a documentului descrie un „Protocol privind rămășițele umane”. „Dacă sunt descoperite posibile rămășițe umane sau artefacte culturale, toate lucrările din zona imediată trebuie oprite imediat, perimetrul trebuie securizat, iar ofițerul responsabil de contract trebuie notificat de urgență pentru instrucțiuni”, se arată în text. Se estimează că aproximativ 10.000 de palestinieni se află îngropați sub dărâmăturile din Gaza, potrivit agenției de apărare civilă din teritoriu.

Nu este clar cine deține terenul pe care ar urma să fie construit complexul militar, însă o mare parte din sudul Gazei se află în prezent sub control israelian. ONU estimează că cel puțin 1,9 milioane de palestinieni au fost strămutați în timpul războiului.

Un oficial al administrației Trump a refuzat să comenteze contractul privind baza militară: „Așa cum a spus președintele, nu vor exista trupe americane la sol. Nu vom comenta documente scurse în presă.”

