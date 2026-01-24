Agentul FBI care a investigat incidentul în care un ofițer ICE a împușcat mortal o femeie și-a dat demisia

Tracee Mergen, supervizoarea în exercițiu a Brigăzii de Corupție Publică a FBI din cadrul biroului local din Minneapolis, a demisionat săptămâna trecută, printre motive numărându-se desfășurarea anchetei privind incidentul în care Renee Good, cetățean american, a fost împușcată mortal de către un ofițer al Serviciului de Imigrări și Vămi, la începutul acestei luni, potrivit mai multor surse.

Mergen a părăsit FBI-ul „în parte din cauza presiunilor exercitate asupra ei de a reclasifica/încheia ancheta”, a declarat pentru CBS News o sursă informată cu privire la demisie.

O altă sursă a FBI a declarat că Mergen „nu va ceda presiunilor” din partea conducerii.

Brigada pe o conducea care se ocupă și de cazurile privind drepturi civile, a fost implicată atât în ​​ancheta privind moartea lui Good, cât și în anchetele în curs privind o fraudă cu beneficii publice din statul Minnesota. Plecarea lui Mergen a fost relatată pentru prima dată de The New York Times .

Împușcarea fatală a lui Renee Good de către un ofițer aș ICE, a fost inițial tratată ca o anchetă privind drepturile civile, dar conducerea Departamentului de Justiție a ordonat ulterior FBI-ului și procurorilor să trateze incidentul ca pe o agresiune asupra unui ofițer federal și le-a cerut să o investigheze pe soția lui Good, a relatat anterior CBS News.

Mergen a părăsit FBI-ul „în parte din cauza presiunilor exercitate asupra ei de a reîncadra/încheia ancheta (Good)”, a declarat pentru CBS News o sursă care avea cunoștință de plecarea ei.

O altă sursă a FBI a declarat că Mergen „nu va ceda presiunilor” din partea conducerii.

Purtătorul de cuvânt al FBI, Ben Williamson, a declarat pentru CBS News că FBI nu comentează probleme legate de personal. Într-o declarație referitoare la ancheta biroului privind incidentul în care a fost împușcată Good, într-o confruntare în timpul unei operațiuni ICE, el a afirmat: „Faptele de la fața locului nu susțin o anchetă privind drepturile civile. FBI continuă să investigheze incidentul, precum și pe actorii criminali violenți și pe cei care comit activități ilegale.”

Potrivit unei surse informate direct privind această chestiune, echipa FBI de combatere a corupției publice s-ar afla totodată sub presiune din partea biroului procurorului general adjunct Todd Blanche, ca să investigheze contribuțiile la finanțarea campaniilor electorale în legătură cu Feeding Our Future, organizația non-profit din Minnesota aflată în centrul a ceea ce procurorii au numit cea mai mare fraudă din epoca COVID din țară .

Oficialii FBI au declarat biroului lui Blanche că au analizat contribuțiile la campanie, dar nu au descoperit nicio dovadă care să lege frauda privind beneficiile sociale și contribuțiile ilicite la campanie, a adăugat sursa.