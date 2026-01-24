Mii de manifestanți au ieșit în stradă în centrul orașului Minneapolis, în cadrul unei mobilizări de solidaritate împotriva operațiunii „Metro Surge”, desfășurate de autoritățile americane. „Metro Surge” este o operațiune a Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE), cu scopul declarat de a aresta imigranții ilegali și de a-i deporta. Sute de afaceri au fost închise vineri, în semn de protest. Organizatorii manifestației cer retragerea ICE din Minnesota.

Membrii comunității au cerut o zi fără muncă, fără școală și fără cumpărături, pe care au numit-o „Ziua Adevărului și Libertății”. Mai mulți proprietari de afaceri mici le-au solicitat liderilor politici să ia măsuri pentru a limita activitatea Serviciului american pentru Imigrație și Vamă (ICE) în stat.

Mii de persoane au mărşăluit de la stadionul U.S. Bank din centrul oraşului Minneapolis până la Target Center, unde a avut loc un miting în interiorul arenei.

Protestele au loc pe fondul unor incidente care au stârnit îngrijorare în rândul localnicilor.

Trei activiști arestați în legătură cu o manifestație organizată la o biserică, unde pastor este șeful unui birou local al ICE, au fost eliberați vineri după-amiază. De asemenea, o fetiță de doi ani a fost reținută împreună cu tatăl său, în timp ce se întorceau de la un magazin alimentar din sudul orașului Minneapolis, notează CBS News.

Tot vineri, zeci de lideri religioși au fost arestați în timpul unui protest la Aeroportul Internațional Minneapolis–Saint Paul, organizatorii afirmând că acțiunea avea ca scop cererea încetării arestărilor operate de ICE în zonă.

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, aflat joi în vizită la Minneapolis, a pus tensiunile şi incidentele violente pe seama „lipsei de cooperare” dintre autoritățile locale, statale şi agențiile federale. În schimb, poliția din Minneapolis a negat acuzațiile conform cărora ar fi refuzat solicitări de sprijin din partea autorităților federale.

În timpul marșului de vineri, o profesoară prezentă la protest a declarat că elevii săi trăiesc în stare de teamă. „Copiii se tem să aştepte autobuzul, se tem pentru prietenii lor, se tem pentru familiile lor. Au fost opriţi, reţinuţi, interogaţi. Le este frică pentru viețile lor”, a spus aceasta.

Organizatorii manifestației cer retragerea ICE din Minnesota şi încetarea operațiunilor de arestare care, potrivit lor, afectează grav comunităţile de imigranţi şi creează un climat de tensiune și nesiguranță.

Ofițerii federali americani de imigrație susțin că au autoritatea de a intra forțat în locuințele oamenilor fără un mandat emis de un judecător, potrivit unui memorandum intern al Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE), obținut de agenția Associated Press. Documentul marchează o schimbare majoră față de practicile și recomandările de lungă durată menite să respecte limitele constituționale privind perchezițiile.